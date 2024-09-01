01 сентября 2024, 19:06

Более 30 детей приняли участие в рыболовном турнире в Подольске

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

В минувшие выходные в Климовске состоялся детский рыболовный турнир "Плотвица 2024", посвященный Году семьи и Дню знаний. Мероприятие собрало не только заранее зарегистрированных 16 юных участников, но и 18 новых рыбаков, которые присоединились к соревнованиям прямо на берегу.

Организаторы турнира, представители Климовского рыболовного клуба, быстро адаптировались к увеличившемуся числу участников и изменили правила, чтобы дать возможность всем желающим поучаствовать. В итоге на старт вышли 34 ребенка, которые вместе поймали 84 рыбы, среди которых уклейки, плотвицы, окуни и подлещики.

В младшей группе победителем стал пятилетний Кирилл Жаворонков, поймавший 11 рыб. Второе место заняла четырехлетняя Таисия Франтенкова с пятью пойманными рыбами. Третье место не присуждалось, так как остальные участники младшей группы не смогли поймать ни одной рыбы.

В средней группе первое место заняла Настя Головачева с впечатляющим результатом - 31 рыба. На втором месте оказалась Саша Митрошина с 18 пойманными рыбами, а третье место досталось Степану Радюхину с результатом семь рыб.

В старшей группе сразу три участника поймали по три рыбы. В этом случае места были определены жребием: первое место занял Максим Обухов, второе - Саша Кузькин, а третье - Кирилл Новиков.

Судили турнир активист клуба Вячеслав Некрасов и чемпион Московской области по ловле на поплавочную удочку Данила Борисов. Победителей и призеров наградили кубками и медалями от спорткомитета администрации округа Подольск, а также подарками от спонсоров. Все участники получили исторические поплавки из гусиного пера, которые использовали их деды и прадеды.

Следующий фестиваль Климовского рыболовного клуба запланирован на конец сентября и будет посвящен турниру взрослых спиннингистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В минувшие выходные в Климовске состоялся детский рыболовный турнир \"Плотвица 2024\", посвященный Году семьи и Дню знаний. Мероприятие собрало не только заранее зарегистрированных 16 юных участников, но и 18 новых рыбаков, которые присоединились к соревнованиям прямо на берегу.

Подольск Дети Рыбалка
01 сентября 2024, 18:17
Летняя программа «Спорт в каждый двор» завершилась в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске завершилась программа «Спорт в каждый двор», которая проходила этим летом. Спортсмены из секции по воздушно-силовой атлетике спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» провели свои последние тренировки для юных жителей города на восьми адресах, включая улицы Веллинга, Кирова, Клемента Готвальда и микрорайон Климовск.

В ходе мероприятия ребята активно занимались физической подготовкой: подтягивались, отжимались и приседали. Особенно ярким моментом стал традиционный мастер-класс по воркауту, который привлек внимание маленьких участников. В эти выходные в спортивных встречах приняло участие около 100 человек, и каждому из них вручили сладкие призы.

Занятия прошли в последний раз в первый день осени благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Мероприятия проводились практически каждую неделю в различных микрорайонах округа, создавая активную и здоровую атмосферу для подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
01 сентября 2024, 17:27
Глава Чехова Михаил Собакин посетил предприятие декоративной печати
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Глава Чехова Михаил Собакин продолжает посещать местные предприятия, стремясь наладить более тесное взаимодействие с населением округа. В рамках инициативы «Выездная администрация» он провел встречу с коллективом завода «Шаттдекор», где работают более 200 человек, в основном жители округа.

Глава Чехова Михаил Собакин продолжает посещать местные предприятия, стремясь наладить более тесное взаимодействие с населением округа. В рамках инициативы «Выездная администрация» он провел встречу с коллективом завода «Шаттдекор», где работают более двухсот человек, в основном жители округа.

Сотрудники завода задали множество вопросов, касающихся подготовки к отопительному сезону, благоустройства, содержания многоквартирных домов и помощи семьям военнослужащих. Многие вопросы были разъяснены сразу, однако некоторые требуют дальнейшей проработки.

«Спасибо Михаилу Николаевичу за то, что уделил время нашему предприятию. Он ответил на многие волнующие нас вопросы», - поделился Владимир Кузнецов, начальник отдела продаж компании «Шаттдекор». Он добавил, что теперь общение с главой округа станет проще и более конструктивным.

После общения с коллективом Михаил Собакин ознакомился с процессом производства на заводе. «Шаттдекор» работает на территории Чехова с 2008 года и является крупнейшим налогоплательщиком округа.

«Мы являемся лидером печатного производства мирового уровня с 17 предприятиями по всему миру и шестью представительствами», - рассказала директор «Шаттдекор» Галина Федосеева. Она отметила, что компания занимается производством печатной бумаги и пленок для мебельной промышленности.

Напомним, что в 2022 году предприятие модернизировало свои производственные мощности с объемом капитальных вложений в 88,8 миллиона рублей и планирует дальнейшее развитие для удовлетворения потребностей мебельной отрасли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Чехов Заводы
01 сентября 2024, 16:58
Экспозиции обновили в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне
Читайте нас в: Google Новости
Произведения заменили в выставочных пространствах первого корпуса картинной галереи в Коломне. Там начала работу выставка Виктора Корсакова «По городам и весям».

Выставка живописи заслуженного художника России Виктора Корсакова начала работу в «Доме Озерова» 28 августа. Здесь представлены работы, выполненные в пленэрных поездках за 20 лет.

На картинах изображены старые русские города и неизведанные уголки природы.

Выставку можно посетить до 25 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Выставки Художники
01 сентября 2024, 16:38
Приехавшие из Курской области дети посетили бассейн в Коломне
КЦ "Коломна"
Читайте нас в: Google Новости
Дети из Курской области, временно проживающие в семейном центре «Вдохновение» в Непецине, побывали в физкультурно-оздоровительном бассейне «Коломна». Они занимались под руководством профессиональных инструкторов.

В семейном центре села Непецино сейчас живут более 30 детей из приграничных районов Курской области. Для ребят организовали занятие в бассейне в Коломне.

Сначала провели инструктаж, выдали аквапояса и нарукавники, а затем допустили детей к плаванию. Также юных спортсменов поприветствовал генеральный директор центра «Коломна» Сергей Орлов.

Для кого-то плавание было дебютным, кто-то давно занимается этим видом спорта.

Отметим, что ранее для ребят организовывали мастер-класс по катанию на коньках на ледовой арене конькобежного центра «Коломна».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Дети Курская область

Новости по теме