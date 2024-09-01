Более 30 детей приняли участие в рыболовном турнире в Подольске

Организаторы турнира, представители Климовского рыболовного клуба, быстро адаптировались к увеличившемуся числу участников и изменили правила, чтобы дать возможность всем желающим поучаствовать. В итоге на старт вышли 34 ребенка, которые вместе поймали 84 рыбы, среди которых уклейки, плотвицы, окуни и подлещики.

В младшей группе победителем стал пятилетний Кирилл Жаворонков, поймавший 11 рыб. Второе место заняла четырехлетняя Таисия Франтенкова с пятью пойманными рыбами. Третье место не присуждалось, так как остальные участники младшей группы не смогли поймать ни одной рыбы.

В средней группе первое место заняла Настя Головачева с впечатляющим результатом - 31 рыба. На втором месте оказалась Саша Митрошина с 18 пойманными рыбами, а третье место досталось Степану Радюхину с результатом семь рыб.

В старшей группе сразу три участника поймали по три рыбы. В этом случае места были определены жребием: первое место занял Максим Обухов, второе - Саша Кузькин, а третье - Кирилл Новиков.

Судили турнир активист клуба Вячеслав Некрасов и чемпион Московской области по ловле на поплавочную удочку Данила Борисов. Победителей и призеров наградили кубками и медалями от спорткомитета администрации округа Подольск, а также подарками от спонсоров. Все участники получили исторические поплавки из гусиного пера, которые использовали их деды и прадеды.

Следующий фестиваль Климовского рыболовного клуба запланирован на конец сентября и будет посвящен турниру взрослых спиннингистов.

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В минувшие выходные в Климовске состоялся детский рыболовный турнир \"Плотвица 2024\", посвященный Году семьи и Дню знаний. Мероприятие собрало не только заранее зарегистрированных 16 юных участников, но и 18 новых рыбаков, которые присоединились к соревнованиям прямо на берегу.