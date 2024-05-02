Более 3 тысяч жителей Пушкино прошли диспансеризацию в апреле

В стационарные отделения принято 4 047 пациентов, в дневных стационарах лечение прошли 320 пациентов. Амбулаторно-поликлинические подразделения посетили более 156 тысяч человек, среди которых свыше 50 тысяч обратились с целью профилактики, и в течение месяца 3 153 пациента взяты на диспансерный учет. В Пушкинском перинатальном центре в апреле появилось на свет 178 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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