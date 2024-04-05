Более 3 тысяч военных памятников приведут в порядок к 9 Мая в Подмосковье

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«Некоторые наши памятники знамениты на весь мир, другие - маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах проведем необходимые работы по подготовке к 9 Мая», - сказал Михаил Хайкин.

Прилегающие к мемориалам территории приведут в порядок, памятники, ограждения и малые архитектурные формы отремонтируют и покрасят.

Все работы выполнят до 1 мая.

Ранее работники 336-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» в Волоколамске расчистили русло реки Большая Сестра, которая разлилась из-за активного таяния снега. Протоку воды мешали поваленные деревья, ветки и прочий крупный мусор.

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