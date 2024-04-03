Более 3 тысяч уличных светильников заменили в Химках с начала года

«В микрорайоне Сходня работы велись на 82 улицах. Здесь специалисты заменили около тысячи светильников на современные светодиодные. Освещение – это безопасность. Особенно важно, когда речь идет о дворовых территориях вблизи школ и детских садов», – отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

В рамках концессионного соглашения в Химках обновят более 13 тысяч светильников и 263 пункта питания. Договор о финансировании проекта власти городского округа Химки и компания «Светогор-Химки» подписали на Российской неделе ГЧП.

Депутат Руслан Шаипов отметил, что алгоритм совместной работы действует в городском округе уже второй год. Его выстроили по инициативе главы Химок Дмитрия Волошина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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