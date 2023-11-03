Более 3 тысяч штрафов выписали по данным автомобилей ГУСТ с умными камерами с января
Нейросети для оценки содержания территорий начали использовать в Подмосковье в сентябре прошлого года. Сейчас камерами с искусственным интеллектом оборудованы шесть автомобилей ГУСТ, которые выявляют тысячи дефектов каждый месяц.
«С января в объектив нейросетевых камер попало 94 тысячи 573 дефекта. Штрафами стали 3402 из них. Значительную часть нарушений быстро отработали, а те, которые не устранили своевременно, принесли в бюджет 143 миллиона 790 тысяч рублей», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.
Больше всего штрафов нейросеть сформировала в августе - 984 постановления на сумму более 44 миллионов рублей.
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