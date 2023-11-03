Более 3 тысяч штрафов выписали по данным автомобилей ГУСТ с умными камерами с января

Подмосковные инвесторы реализуют свыше 10 проектов импортозамещения в электронике

Более 10 проектов импортозамещения в сфере электроники реализуется сейчас в Подмосковье. Когда производства запустят, в регионе появится 1,3 тысячи рабочих мест.

«На данный момент 14 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения реализуются в отрасли электроники. Общий объем инвестиций - 10,6 миллиарда рублей. Реализация проектов принесет региону 1300 рабочих мест», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, компания «Тензор» из Дубны реализует проект по разработке оборудования и программного обеспечения для управления системами жизнеобеспечения. Это, в том числе, климат-контроль, освещение, защитная автоматика электроснабжения, дизель-генераторы и другое.

В Воскресенске «Элска» наладит производство устройств, предназначенных для приема, учета, распределения и управления электроэнергией. С помощью них можно будет управлять электроприводной техникой и запускать аварийное энергоснабжение.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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