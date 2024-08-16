Более 3 тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с января

Процедуры ЭКО проводят бесплатно по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

«В Подмосковье процедура экстракорпорального оплодотворения проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было выполнено более трех тысяч таких процедур», - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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