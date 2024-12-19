Более 3 тысяч наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в роддомах с января

«В наборе мы постарались собрать все самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Женщина сможет посвятить больше времени подготовке к родам, посещать школу будущих мам, так как все самое необходимое она получит в роддоме», - говорит министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С начала года больше трех тысячи мам предпочли получить подарочный набор. Сделать это могут жители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Можно выбрать денежный эквивалент подарка - 20 тысяч рублей. Заявление на выплату примут прямо в роддоме.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.