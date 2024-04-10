Более 3 тысяч электрических счетчиков обновили в Подмосковье с начала года

В Коломне за первый квартал года обновили 228 приборов учета, в Ступине - 227, а в Кашире - 212. Интеллектуальные счетчики самостоятельно передают данные в режиме реального времени и избавляют жителей от необходимости снимать показания прибора вручную.

В 2023 года «Мособлэнерго» установило и произвело замену 32 тысяч 742 приборов учета электрической энергии у жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что состояние тепловых и электрических сетей проверили в каждом без исключения городском округе Подмосковья. Дополнительно на модернизацию котельных и аварийных участков в регионе выделят свыше 10 миллиардов рублей.

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