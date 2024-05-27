Более 3 тысяч домов Коломны подключили к газу по президентской программе

Так, в Коломне в программу социальной газификации вошел 101 населенный пункт, 100 из которых полностью догазифицировали, а жители округа заключили свыше трех тысяч договоров.

По данным Министерства энергетики Московской области, с начала реализации президентского проекта «Мособлгаз» построил свыше четырех тысяч километров новых газопроводов.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений» - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Напомним, ряд граждан могут подключить газ на льготных условиях. К ним относятся: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, многодетные семьи и другие. Так, на данный момент в Московской области зарегистрировали свыше пяти тысяч заявок на льготное подключение, из их более двух тысяч уже одобрили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».