20 мая 2024, 18:59

Более 3 тысяч человек прокатились на карусели в Одинцове за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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Карусель в Одинцове вошла в тройку лидеров самых популярных аттракционов Подмосковья за неделю. С 13 по 19 мая на ней прокатились свыше трех тысяч человек.

Карусель находится на Центральной площади в Одинцове. Это дизайнерский аттракцион, облик которого разработал Денис Симачев. Карусель оборудована 44 фигурами животных и яркой иллюминацией.

Отмечается, что аттракцион работает ежедневно, а прокатиться на нем можно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Одинцово Благоустройство
20 мая 2024, 18:42
Гандболисты из Чехова стали серебряными призерами Суперлиги
фото: ГК "Чеховские медведи"
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Подмосковный клуб «Чеховские медведи» занял второе место на чемпионате России по гандболу — Суперлиге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Представители Московской области в финале встретились с московским ЦСКА. «Чеховские медведи» потерпели два поражения подряд, заняв второе место в турнирной таблице.

Финальная игра завершилась со счетом 27:30 в пользу игроков из Москвы.

Напомним, что для «Чеховских медведей» это был 24-й финал Суперлиги. При этом клуб является 21-кратным чемпионом страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны, и не только.

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Спортсмены
20 мая 2024, 18:05
Коммунальные службы Подмосковья удалили более 760 граффити весной
Unsplash
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Граффити, нарисованные уличными художниками без согласования с местными властями, считаются несанкционированными и быстро удаляются. Только этой весной в Подмосковье удалили более 760 подобных надписей.

За граффити в Московской области внимательно следят не только инспекторы ГУСТ, но и камеры системы «Безопасный регион». Работа в данном направлении ведется во всех округах. Так, в Лыткарине в порядок привели фасады домов на Комсомольской, Первомайской, Спортивной и Советской улицах, в Одинцове несанкционированные рисунки закрасили на домах на Молодежной и Пионерской улицах, а также на Можайском шоссе.

Напомним, что за незаконное размещение граффити предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
20 мая 2024, 18:04
Богородский бульвар в Ногинске благоустроят в следующем году
Министерство благоустройства Московской области
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Итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства стали известны в Подмосковье. В Богородском округе обновят сквер, расположенный в Ногинске.

За объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Из 220 локаций, предложенных для выбора, отобрали и благоустроят в следующем году 53. Жители сами расставили приоритеты и выбрали площадки, нуждающиеся в обновлении.

За благоустройство Богородского бульвара в ногинском микрорайоне Заречье проголосовало более 22 тысяч человек. Общее количество отданных в муниципалитете голосов составило более 24 тысяч.

Ранее сообщили, что за благоустройство сквера по проспекту Ленина в Балашихе проголосовало более 27 тысяч человек. Общее количество голосов в городском округе составило более 50 тысяч.

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Благоустройство
20 мая 2024, 17:58
Медики из Лобни бесплатно посетили Троице-Сергиеву лавру
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Храм блаженной Матроны Московской в городском округе Лобня организовал для сотрудников Лобненской больницы бесплатную экскурсию в Троице-Сергиеву лавру в честь Дня Святых Жен-мироносиц. Во время экскурсии им рассказали об истории лавры и ее святынях.

Медики имели возможность погрузиться в историю и культуру одного из старейших православных монастырей России.

Участники экскурсии отметили, что это прекрасная возможность познакомиться с духовным наследием страны, насладиться красотой древних сооружений и получить новые впечатления.

Троице-Сергиева лавра - крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с богатой историей. Он расположен в Московской области на реке Кончуре и является важным центром образовательной и издательской деятельности Русской православной церкви, где также располагается Московская духовная академия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Экскурсии Врачи

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