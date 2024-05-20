Более 3 тысяч человек прокатились на карусели в Одинцове за неделю
Карусель в Одинцове вошла в тройку лидеров самых популярных аттракционов Подмосковья за неделю. С 13 по 19 мая на ней прокатились свыше трех тысяч человек.
Карусель находится на Центральной площади в Одинцове. Это дизайнерский аттракцион, облик которого разработал Денис Симачев. Карусель оборудована 44 фигурами животных и яркой иллюминацией.
Отмечается, что аттракцион работает ежедневно, а прокатиться на нем можно бесплатно.
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