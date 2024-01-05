Более 3 тысяч человек посетили новый каток в Наро-Фоминске за неделю

Новый каток, способный вмещать до тысячи человек, открылся всего семь дней назад. Здесь оборудована большая парковка, теплый павильон для переодевания, камеры хранения и прокат коньков.

Жители Подмосковья и гости региона могут взять в аренду фигурные, хоккейные и универсальные коньки. Заточить их можно здесь же, на профессиональном станке. Администрация следит за состоянием ледового полотна и после каждого сеанса специальная машина полирует покрытие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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