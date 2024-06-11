Более 3 тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за неправильную парковку

Как пояснили в подмосковном Минтрансе, чтобы автомобиль не эвакуировали, достаточно лишь соблюдать несколько простых правил.

Не стоит ставить машину в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена» и так далее. Также нельзя парковаться на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, на парковке для инвалидов, на трамвайных путях и в тоннеле, местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенной специальной дорожной разметкой.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

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