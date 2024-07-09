Более 3 миллионов рублей заплатили нарушители перевозки стройотходов в Подмосковье

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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По словам заместителя председателя правительства Московской области – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, летом традиционно многие проводят ремонт. Цель ведомства – стимулировать жителей соблюдать закон, а это значит оформлять все необходимые документы для перевозки строительных отходов.

«Камеры дорожной сети круглосуточно работают на территории населенных пунктов региона. Они позволяют быстро выявлять случаи незаконной перевозки и принимать меры по пресечению подобных нарушений», – рассказал Мурашов.

Наибольшее количество нарушителей обнаружили в Клину на трассе М-10 «Россия», в районе поселка Кирилловка и на 89-м километре Ленинградского шоссе.

В ведомстве напомнили, что штраф за незаконную перевозку мусора может достигать до 200 тысяч рублей.

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