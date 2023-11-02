Более 3 миллионов человек привились от гриппа в Подмосковье с начала сезона

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила, что сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в мобильных комплексах. Они работают у вокзалов, железнодорожных станций, на городских площадях. Для этого понадобится паспорт и полис ОМС. Перед прививкой специалист осмотрит на предмет противопоказаний.

График работы передвижных комплексов можно узнать на сайте Минздрава Московской области. Пройти вакцинацию также можно в обычной поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье модернизировали свыше 30 стоматологий и 50 детских поликлиник.

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