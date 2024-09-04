04 сентября 2024, 14:57

Более 3,8 тысячи СНТ в Подмосковье перевели на новые договоры по вывозу мусора

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Садовые товарищества Подмосковья, у которых объем вывоза мусора в прошлом году оказался ниже установленной нормы, продолжают переводить на новые договоры. Работу провели уже в 3,8 тысячи дачных поселках и кооперативах.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассказали, что из 5 765 СНТ с признаками «фиктивных» договоров 3 872 уже перевели на договоры, регламентирующие вывоз ТКО исходя из норматива накопления.

«Отработано порядка 70% „фиктивных“ договоров. После перевода на нормативную систему в Подмосковье вывезли на 80 тысяч кубометров ТКО больше, чем в предыдущем году. Проделанная работа способствует снижению числа навалов на муниципальных контейнерных площадках», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Региональные операторы утвердили форму дополнительного соглашения, составили графики, отправили «Почтой России» дополнительные соглашения всем СНТ. Там, где это было нужно, установили дополнительные контейнеры.

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Мусор
04 сентября 2024, 14:25
Подготовку перед началом отопительного сезона провели в Подмосковье
Мособлэнерго
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Подмосковные энергетики провели 80 тренировок перед новым отопительным сезоном. Проверили готовность и оборудования, и персонала.

Как пояснили в Министерстве энергетики Московской области, в поселке Любчаны под Чеховом провели учения по устранению прорыва теплотрассы при низких температурах, а в Пущине работники потушили условный пожар на котельной.

«Вместе с электросетевыми организациями регулярно проводим противоаварийные тренировки, в процессе которых отрабатываем навыки в выполнении мероприятий по ликвидации нештатных ситуаций», - рассказал вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.

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Чехов Пущино
04 сентября 2024, 13:46
Ногу после осколочного ранения спасли пациенту в Коломенской больнице
Unsplash
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Мужчина поступил в Коломенскую больницу с жалобой на сильные боли в ноге. Врачи выяснили, что в 2022 году он получил осколочное ранение, и у него развилась ложная аневризма подколенной артерии. Медики оперировали пациента четыре часа. Им удалось спасти конечность.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в Коломенскую больницу. Из-за осколочного ранения в 2022 году у пациента развилась критическая ишемия нижней конечности, образовался дефицит венозного и артериального кровотоков.

«Мы провели полный комплекс диагностических исследований - компьютерную томографию, допплерографию артерий и вен нижней конечности - и приняли решение провести операцию по резекции аневризмы, чтобы восстановить кровоток в ноге», - рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Коломенской больницы Эльмар Зейналов.

Мужчина поделился историей болезни после операции. Оказалось, что в декабре 2022 года, в день его рождения, он получил осколочную рану от разорвавшейся ракеты. Он сказал, что тогда чудом остался жив, а теперь чудо сотворили коломенские врачи - подарили ему возможность передвигаться самостоятельно.

Пациент начал ходить на второй день после операции. Его выписали из стационара. Мужчине предстоит пройти курс реабилитации.

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Коломна Больницы Врачи
04 сентября 2024, 13:26
Жители Дмитрова изготовили более 80 окопных свечей для бойцов СВО
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Акция в поддержку жителей приграничных областей «Доброе дело» прошла в Дмитрове. Жители городского округа собрали гуманитарную помощь, изготовили маскировочные сети и более 80 окопных свечей.

Акция «Доброе дело» прошла в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». На его территории прошли мастер-классы по изготовлению свечей и плетению окопных свечей, а волонтеры Подмосковья организовали пункт приема гуманитарной помощи. Жители городского округа принесли одежду, обувь, постельное белье, канцелярские и школьные товары, а также продукты питания. Они собрали более 300 килограммов предметов первой необходимости.

Все желающие могли сплести маскировочные сети и изготовить свечи для бойцов специальной военной операции. Руководитель фракции КПРФ в совете депутатов Александр Корнев, член общественной палаты Московской области Елена Рунова, а также первый секретарь Ленинского комсомола в Дмитрове Влад Аникушин оказали посильную помощь и сделали несколько свечей. Всего участники акции сделали около 80 окопных принадлежностей для участников СВО.

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Дмитров
04 сентября 2024, 13:24
Новую пешеходную дорожку обустроили к детскому саду «Каравелла» в Яхроме
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В течение лета власти Дмитровского округа подготавливали образовательные учреждения к новому учебному году. Например, подрядчик обустроил подход к детскому саду «Каравелла» в Яхроме.

Безопасности возле образовательных учреждений уделяют особое внимание. Сотрудники центра благоустройства «Костинское» обустроили пешеходную дорожку к детскому саду в Яхроме. Родители и воспитанники дошкольного учреждения смогут комфортно добираться до места назначения.

Помимо этого, школы получают по 250 тысяч рублей на подготовку к 1 сентября по инициативе Илья Поночевного. Такую помощь в народе назвали «грант главы».

«Образование - одно из самых приоритетных направлений нашей работы. Ежегодно мы выделяем дополнительные средства на подготовку каждого учебного заведения округа к новому учебному году. Всегда очень приятно, посещая наши детские сады и школы, видеть, какие изменения здесь произошли», - отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Благодаря гранту главы руководители решают текущие проблемы: ремонтируют пищеблоки, входные группы, заменяют окна, устанавливают веранды и многое другое.

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Детские сады Дмитров

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