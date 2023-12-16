16 декабря 2023, 12:43

Более 3,7 тысячи молодых людей из Подольска вступили в ряды «Юнармии»

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В юнармейское отделение городского округа Подольск вступили 3729 молодых людей. Они составили 37 отрядов.

«10 дней назад в Доме правительства Московской области состоялось итоговое мероприятие по деятельности „Юнармии“. И мы первые. Подольск опять первый», - рассказал начальник штаба ВВПОД «Юнармия» Евгений Лукошников.

Итоги года юнармейцы Подольска подвели во Дворце культуры «Октябрь». На сцене наградили лучших участников движения, руководителей отрядов и директоров образовательных учреждений. Им вручили почетные грамоты администрации округа, благодарности главы муниципалитета Григория Артамонова и другие почетные награды.

Директор гимназии имени Подольских курсантов Наталья Квашенникова получила на сцене грамоту главного штаба юнармейского движения за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

«Юнармейцы не только у нас участвуют в мероприятиях, но они еще являются экскурсоводами музея Подольских курсантов. Изучают историю и рассказывают об этом нашим младшим детям», - заявила Квашенникова.

Торжественная церемония сопровождалась бурными аплодисментами юных ребят, которым только предстоит вступить в ряды патриотического движения.

«Сегодня для вас праздник. Вас будут принимать в ряды „Юнармии“. Я с уверенностью могу сказать, что вы настоящее и будущее нашей страны», - сообщила замглавы городского округа Татьяна Ропот.

В ряды юнармейцев вступили еще 267 детей разного возраста. Для них символ движения, красный орел, отныне становится частью жизни.

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Подольск
16 декабря 2023, 13:03
Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи прошел в Котельниках
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Волонтеры и военнослужащие Котельников прошли мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи от специалистов Российского Красного Креста. По статистике оказать ее грамотно может лишь каждый четвертый. Чрезвычайная ситуация может случится где угодно: в кафе, парке или просто на улице.

Участники мероприятия научились правильной сердечно-легочной реанимации, наложению шины и помощи человеку без сознания.

«От многих наших действий зависит жизнь нашего близкого или человека, находящегося рядом, поэтому знания оказания первой помощи - это очень важно», - рассказал глава Котельников Сергей Жигалкин.

За два часа ребята узнали, как оказать доврачебную помощь при легких ушибах, серьезных травмах, проводить реанимационные действия. Каждое действие тренера нужно было запомнить, а потом показать самому. Кира Лаврова всегда мечтала помогать людям. Уже год как девушка является волонтёром. Вместе с коллегами они навещают ветеранов и делают первые шаги в медицине.

«У нас периодически такие лекции, мастер-классы, но каждый раз ты все равно что-то новое запоминаешь, что-то интересное для себя и напоминаешь себе, что надо делать в таких ситуациях», - рассказала участница мастер-класса Кира Лаврова.

Мастер-класс увлек даже тех, кто уже умеет оказывать первую помощь. Элвин Алиев - студент третьего курса медицинского вуза. Вроде будущий врач уже умеет читать рентгеновские снимки, слушать больного, а все равно с интересом слушал спикера.

«Ты что-то повторяешь, что-то узнаешь новое, например, какие-то лайфхаки, как я сейчас понимал, что некоторые тонкости нужно запомнить. Как правильно помогать тяжелобольному пациенту, если ты один находишься рядом», - пояснил Алиев.

Полученные знания для волонтеров окажутся полезными.

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Котельники
16 декабря 2023, 12:31
Более 16 тысяч дворников вышли на уборку снежных завалов в Подмосковье
РИА «Новости»
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Около 30% от месячной нормы осадков выпало на территории Подмосковья. Коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме. В Главном управлении содержания территорий Московской области «360» рассказали, что рабочий день 16 декабря у дворников начался с 06:00.

«Задействовано 16 145 специалистов и 1225 единиц спецтехники. Сегодня схема уборки следующая: в течение дня полностью до асфальта очистят проходы к подъездам, тротуары вдоль домов, основные пешеходные дорожки. Техника продолжит расчищать подъезды к контейнерным площадкам, внутриквартальные проезды», - передали в пресс-службе ГУСТ.

Детские площадки и парковочные карманы пока не чистят. Перед коммунальщиками стоит задача убрать снег с основных маршрутов движения пешеходов и проезды для спецслужб.

«Сегодня применяют роторы, просим с пониманием отнестись к шумным работам», - предупредили в управлении.

Инспекторы ГУСТ следят за работой. Для того, чтобы справиться с капризами погоды и убрать заснеженные улицы, привлекли все коммунальные службы.

Ранее водителей Подмосковья просили не ездить на личном транспорте из-за сложных дорожных условий. Если передвижение на машине необходимо, важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно внимательными на поворотах.

Погода Машины Водители
16 декабря 2023, 12:20
Минпромторг России и Мининвест Подмосковья посетили крупные предприятия в Мытищах
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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В Мытищах на крупных промышленных предприятиях с рабочим визитом побывали зампред правительства России — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и зампред правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Они посетили «Метровагонмаш». Предприятие входит в состав «Трансмашхолдинг» и является крупнейшим в стране производителем вагонов метро и единственный производитель рельсовых автобусов. Его годовая мощность достигла более 800 вагонов.

«С 2022 года компания выполняет один из семи федеральных приоритетных инфраструктурных проектов в транспортной сфере - обновление подвижного состава „Петербургского метрополитена“. Параллельно компания реализует импортозамещающий инвестпроект на более чем 3,5 миллиарда рублей по повышению уровня локализации производства», - напомнила Зиновьева.

Далее они побывали на «Мытищинском машиностроительном заводе». Он функционирует уже 125 лет. Завод считается крупным предприятием оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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Инвестиции Мытищи Бизнес
15 декабря 2023, 19:23
Андрей Воробьев: подмосковный проект «Поликлиника. Перезагрузка» победил в конкурсе управленческих практик
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Проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Голосование за проекты завершили Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы».

«В здраве важно все - и регистратура, и запись, и оснащение каждого кабинета. Новые медучреждения мы сразу строим именно по такому принципу, а действующие - приводим в соответствие. Для этого запустили проект „Поликлиника: перезагрузка“, суть которого - внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента», - рассказал Воробьев о проекте.

В рамках проекта медучреждения делают более удобными и для пациентов, и для специалистов. По словам губернатора, примерно 20% посещений в первичном звене здравоохранения в регионе приходится на выписки рецептов на лекарства. Для этого в поликлиниках организуют отдельные кабинеты или дается возможность оформить документ удаленно.

«Самые востребованные точки в поликлинике - такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики - все начинают работать по-новому. Как результат - диспансеризацию можно пройти за два часа, ждать забора крови нужно лишь 10 минут вместо 90. А все результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг», - добавил глава региона.

По его словам, в прошлом году перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, а в этом году - еще по 50 взрослых и детских учреждений, а также 30 стоматологий.

Помимо организации работы новый стандарт предусматривает понятную навигацию и информационные стенды. В зоне ожидания есть телевизор, можно выпить кофе или перекусить.

«Московская область для нас - регион-донор лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах», - сообщила директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

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Здравоохранение Больницы Минздрав

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