Более 3,5 тысячи заявок на льготное подключение к газу одобрили в Подмосковье с начала года

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, все программы газификации действуют в регионе по единому принципу: газ до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы, подводится бесплатно.

Напомним, что для ряда граждан предусмотрены льготы. На них могут рассчитывать семьи, получающие пособия на ребенка до 16 лет, одиноко проживающие пенсионеры, труженики тыла и инвалиды Великой Отечественной войны, мобилизованные и их семьи, ветераны боевых действий, многодетные семьи и другие.

Подать заявку на подключение можно на сайте регионального оператора программы или в одном из офисов «Мособлгаза».

Подмосковье - первый регион России, в котором по поручению губернатора Андрея Воробьева начали действовать льготы на социальную газификацию. Московскую область назвали заметным регионом по газификации.

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