Более 3,5 тысячи школьников Подмосковья написали региональные диагностические работы по физике

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Диагностические работы провели для повышения качества общего образования в регионе. С ее помощью определяют уровень освоения предмета, а по результатам выполнения дают рекомендации ученикам, которые позволят убрать «пробелы» в знаниях.

В работы по физике вошли 18 заданий разного уровня сложности от базового до повышенного. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за работу - 30. Чтобы работа считалась успешно выполненной, необходимо набрать 13 баллов. Результаты станут известны не позднее 19 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».