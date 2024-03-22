Более 3,5 тысячи ресторанов и кафе в Подмосковье составили особое меню на время Великого поста

Блюда для постящихся состоят из овощей, грибов, солений, бобовых, круп, зелени, фруктов, ягод, меда и орехов. На десерт - постная выпечка, печеные яблоки, засахаренные фрукты.

«Более 3,5 тысячи заведений общественного питания Московской области включили в меню постные блюда. Наши повара уже разработали и предложили своим гостям закуски, супы, салаты, горячие блюда и даже десерты исключительно из растительных продуктов» - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Например, загородный клуб «ЗаВидное» в Ленинском городском округе предлагает посетителям салат с авокадо, цветную капусту в кляре с пюре из тыквы и фисташковое пирожное с клубникой и земляникой.

В ресторане «Виноград» в Наро-Фоминске можно попробовать крем-суп из шпината, а также салат с авокадо, помидорами и фасолью.

Ресторан «Мясо&Рыба» в Одинцове предлагает гостям меню из девяти позиций, в котором можно найти томатный крем-суп, соте из овощей и даже бургер с растительной котлетой.

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