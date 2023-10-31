Более 3,5 тысячи коммунальных машин обеспечат чистоту дорог Подмосковья зимой
Подготовка коммунальной техники к зиме завершается в Подмосковье. В этом году чистоту дорог будут обеспечивать 3,5 тысячи самосвалов, погрузчиков и другой техники. Окончательный переход на зимнее содержание дорог намечен на начало ноября.
«Дорожный комплекс Подмосковья готов к зимнему сезону: в настоящее время завершается переоборудование спецтехники и подготовка 1,4 миллиона тонн противогололедных материалов. Также специалисты проверили готовность производственных баз», - отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Во время подготовки к зимнему периоду проверили готовность техники, процесс заготовки противогололедных материалов, а также состояние баз, зданий и помещений. В этом году в Подмосковье организуют около 300 мест для складирования снега.
Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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