05 января 2025, 13:10

Более 3,5 тысячи человек посетили зимний мотофристайл в Подольске

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В Подольске прошло грандиозное шоу зимнего мотофристайла, которое собрало 3,5 тысячи зрителей. Мероприятие состоялось на площадке у торгово-развлекательного центра «Гран Сити» в микрорайоне Климовск и стало частью губернаторского проекта Андрея Воробьева.

Зрители стали свидетелями захватывающих трюков, которые исполняли профессиональные экстремалы на мотоциклах. Особое внимание привлек выступление руководителя команды FMX13 Алексея Колесникова, который продемонстрировал невероятное сальто на багги - уникальный трюк, доступный лишь немногим в мире.

Яркую атмосферу шоу дополнил музыкальный перформанс от Вахтанга - чемпиона мира и Европы по битбоксу, финалиста «Минуты славы» и обладателя премий «МУЗ-ТВ» и «Золотой Граммофон».

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поблагодарил участников за потрясающее зрелище: «Спасибо за яркие и незабываемые моменты, которые вы подарили жителям Подольска в эти праздничные дни».

Спортсмены Подольск Мотоциклы
05 января 2025, 13:21
Контроль за работой источников теплоснабжения усилили в Подольске
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в период новогодних праздников ежедневно проводит мониторинг работы источников теплоснабжения города. Специалисты коммунальных служб держат на постоянном контроле ситуацию с теплоносителями, своевременно передавая необходимую информацию в единую информационную систему региона.

На данный момент все котельные Подольска работают без перебоев, обеспечивая стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов. Для оперативного устранения возможных неполадок в округе дежурят аварийные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием.

«Проверили котельную КСПЗ. Все функционирует в штатном режиме, в том числе два зимних котла. Еще один находится в горячем резерве на случай внештатной ситуации. Датчики температуры и давления ежечасно обновляют информацию о параметрах теплоносителя и передают данные в систему», - сообщил Григорий Артамонов.

Напомним, что жители Подольска могут обратиться за помощью или оставить заявку по телефонам единой горячей линии и диспетчерской службы: 7 495 663-99-99, 7 (4967) 55-57-98.

Власти округа продолжают следить за ситуацией, чтобы обеспечить комфорт и безопасность горожан в праздничные дни.

Подольск Отопление
04 января 2025, 22:14
Этнопарк «Кочевник» в Сергиевом Посаде подготовил зимние экскурсии
360.ru
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Сколько нужно подстричь овец, чтобы утеплить юрту? Зачем исследовать жизнь кочевых народов? Как подружиться с верблюдом? На все эти вопросы ответила ведущая 360.ru Елена Кононова, которая отправилась на семейный отдых в уникальный этнографический парк «Кочевник», расположенный недалеко от Сергиева Посада.

Она отметила, что проект «Зима в Подмосковье» позволяет самостоятельно опробовать туристические маршруты. При этом найти развлечения на любой вкус можно при помощи туристического портала Московской области.

Добраться до этнографического парка «Кочевник» можно по Мытищинской Хорде, которую не так давно открыли в Подмосковье. Расположена достопримечательность в селе Морозово в Сергиево-Посадском городском округе. Для посетителей на автомобилях предусмотрена вместительная парковка.

На территории парка расположена самая большая юрта в России, диаметром 15 метров.

«Юрта - это дом кочевника. Здесь представлено замечательное убранство народов Севера. Если вы посмотрите, мы представляем на территории парка Чукчей», - поделилась экскурсовод Татьяна Ковтун, специализирующаяся на Монголии.

Она также рассказала, что юрта разбирается и собирается женщинами с детьми, а не мужчинами. При этом при входе в жилище запрещается наступать на порог - через него нужно перешагнуть.

«При правлении Чингисхана, если хотели объявить войну, никто никому ничего не говорил, стоило только врагу открыть юрту, поставив ногу на порог, и тем самым он объявлял войну хозяину юрты», - отметила Татьяна Ковтун.

Отдельное внимание экскурсовод уделила строительству юрт, а именно - установке опор, которые предотвращают разрушение жилища во время сильных снегопадов. Кроме того, крышу поддерживают специальные жерди, образующие каркас.

«После того, как установили жерди, юрта укрывается войлоком. Войлок - это стриженные овечки и бараны. <…> 300-350 голов скота требуется для этого», - рассказала Татьяна Ковтун.

Также на территории парка расположен вольер с верблюдами, где гости смогут пообщаться с животными.

Отдых Сергиев Посад Животные
04 января 2025, 21:53
Хоккеисты из Можайска победили в товарищеском матче с «Армадой» из Одинцова
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В рамках подготовки к Первенству Московской области хоккеисты 2016 года рождения команды «Драгуны» из Можайска, провели товарищеский матч с командой «Армада» из Одинцова. Победу в этом поединке одержала можайская команда со счетом 6:4.

Трижды отличился Олег Федоров, два гола забил Захар Соколов, а еще одну шайбу отправил в ворота соперников Родион Бектов. Егор Карпилович и Макар Яковлев отметились результативными передачами, внесшими вклад в успех команды.

Эта победа стала важным этапом подготовки «Драгунов» к предстоящему турниру, тренировки к которому продолжатся после новогодних праздников. Есть вероятность, что команды вновь встретятся уже в рамках официальных игр.

Напомним, что ранее юные хоккеисты 2011 года рождения из Можайска одержали победу над командой из Клина в овертайме в рамках Первенства Московской области среди юношей.

Спортсмены Хоккей Можайск
04 января 2025, 21:34
Ледовое шоу «Новогодний самовар» прошло в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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На Губернаторской площади у Дворца спорта «Багратион» в Можайске состоялось ледовое представление «Новогодний самовар». Мероприятие собрало 2,7 тысячи зрителей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и многократный чемпион и призер чемпионата четырех континентов Петр Чернышев представили зрителям душевную историю о теплых зимних встречах. Ледовые шоу, которые показывают знаменитые фигуристы, уже стали традицией для городского округа.

Напомним, что 1 декабря в Московской области стартовал проект «Зима в Подмосковье», который реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева. В рамках этой программы жители и гости региона могут бесплатно посмотреть ледовые представления с участием известных фигуристов. Всего в сезоне 2024/2025 в Подмосковье будет представлено 29 таких спектаклей в разных муниципалитетах региона.

Праздники Можайск

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