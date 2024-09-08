Более 3,5 тысячи человек посетили гастрономический фестиваль в Подольске

В этом году в гастрономическом конкурсе «Хорошая еда повсюду» приняли участие около 70 команд из разных регионов.

Подольск представляли две профессиональные команды: «Подольские курсанты» и «Утро помещика». В номинации «Щи» команда «Утро помещика» завоевала серебряную медаль. Фестиваль включал также конкурс для семей на приготовление блюд быстрого приготовления для пикника и фермерскую ярмарку с сырами и другой продукцией.

Культурная программа фестиваля включила экскурсии, лекции, мастер-классы и спектакль подольского театра.

«Фестиваль молодой, проводим его всего второй раз, но число поклонников растет. Это не удивительно, ведь вкусная еда не может оставить равнодушным никого. Рады, что наш фестиваль с каждым годом набирает обороты. Ждем еще больше любителей русской кухни в следующем 2025-м году!», - отметил глава городского округа Григорий Артамонов.

Напомним, что фестиваль был основан в 2023 году в честь 100-летия со дня рождения Вильяма Похлебкина, известного советского и российского ученого, историка и знатока русской кулинарии, который проживал в Подольске.

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