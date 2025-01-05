Более 3,5 тысячи человек посетили фестиваль мотокультуры в Химках

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Участники команды «Fmx13», специализирующейся на мотофристайле, представили уникальную программу на технике, специально адаптированной для зимних условий. Среди выступающих был и основатель команды - известный спортсмен Алексей Колесников. Его мастерство и невероятные трюки стали ярким украшением мероприятия.

«Мы всегда стараемся радовать жителей Подмосковья необычными зимними событиями. Сегодняшнее шоу с участием Алексея Колесникова - это настоящая магия. Спортсмены показывают трюки, которые, кажется, нарушают законы физики», - отметил заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин.

Кроме того, гостей фестиваля порадовало выступление Вахтанга Каландадзе - чемпиона мира и Европы по битбоксу, который добавил музыкального драйва в атмосферу праздника.

Напомним, команда «Fmx13» была основана Алексеем Колесниковым в 2007 году и за это время завоевала мировую известность благодаря своим эффектным выступлениям и сложнейшим трюкам.

Шоу стало частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» и вызвало восторг у зрителей.

Напомним, следующее крупное спортивное событие в Химках запланировано на 8 февраля 2025 года. В этот день на трассе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» состоится всероссийская лыжная гонка «Лыжня России - 2025». Регистрация участников начнется 9 января через портал «Госуслуги».