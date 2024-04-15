Более 3,3 тысячи педагогов оформили выплату на аренду жилья в Подмосковье

«Мера направлена на привлечение педагогов в наш регион и, как показала практика, оказалась очень востребованной - на сегодняшний день выплату получают уже 3 307 учителей», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов отметил, что отдельное внимание в регионе уделяется поддержке молодых специалистов. Такой педагог может получить пособие 150 тысяч рублей и ежемесячную доплату шесть тысяч рублей.

Заявку на выплату по аренде жилья можно подать на региональном портале госуслуг.

Благотворительный проект «Синергия добра» организовал художественный мастер-класс по живописи для детей из Белгорода, находящихся в оздоровительном лагере в Волоколамске. Под руководством наставников ребята нарисовали свои шедевры, которые заберут на память.

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