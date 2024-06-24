Более 280 жителей аварийных домов Подмосковья расселили за неделю
За неделю из аварийного жилья в Подмосковье переехали 289 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.
Ключи от новых квартир получили жители 11 округов - Шатуры, Клина, Луховиц, Электрогорска, Солнечногорска, Богородского округа, Дмитрова, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Одинцова и Сергиева Посада.
В ведомстве уточнили, что жителей переселяют по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».