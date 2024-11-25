Более 280 тысяч цифровых проверок объектов культуры провели в Подмосковье

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С помощью приложения 1,6 тысячи специалистов следят за состоянием библиотек, театров, музеев, культурных учебных заведений и досуговых центров - всего более 2,5 тысячи объектов. Еженедельно по чек-листу проверяют состояние входных групп, пандусов и ограждений, а также чистоту территории.

Сначала данные анализирует искусственный интеллект, после чего результаты проверяют модераторы. При обнаружении нарушений задание возвращается исполнителю на доработку.

«В Подмосковье практика дистанционных проверок через мобильное приложение применяется в различных сферах деятельности, включая культуру. Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Подробнее ознакомиться с этой и другими технологичными решениями Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».