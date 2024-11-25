25 ноября 2024, 16:36

Более 280 тысяч цифровых проверок объектов культуры провели в Подмосковье

Медиасток.рф
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В 2020 году в Московской области запустили контроль за объектами культуры через приложение «Проверки Подмосковья». С тех пор в регионе провели более 280 тысяч проверок, около 66 тысяч из которых — в текущем году. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

С помощью приложения 1,6 тысячи специалистов следят за состоянием библиотек, театров, музеев, культурных учебных заведений и досуговых центров - всего более 2,5 тысячи объектов. Еженедельно по чек-листу проверяют состояние входных групп, пандусов и ограждений, а также чистоту территории.

Сначала данные анализирует искусственный интеллект, после чего результаты проверяют модераторы. При обнаружении нарушений задание возвращается исполнителю на доработку.

«В Подмосковье практика дистанционных проверок через мобильное приложение применяется в различных сферах деятельности, включая культуру. Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий», - отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Подробнее ознакомиться с этой и другими технологичными решениями Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Госуслуги
25 ноября 2024, 17:15
Лекцию о важности материнства провели для студентов в Коломне
ГСГУ
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Председатель отдела по миссионерской работе и делам молодежи Коломенской епархии иерей Иоанн Бакушкин провел две просветительские встречи со студентами. Он рассказал ребятам о важности материнства.

Иерей Иоанн Бакушкин получил удостоверение спикера общества «Знание» и памятные подарки. Документ ему вручила ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова и пригласила к дальнейшему сотрудничеству.

Отец Иоанн рассказал об истории праздника, подчеркнул его важность и культурный смысл. Лектор уделил особое внимание коммуникации с родителями и традиционным ценностям. Батюшка напомнил о том, что нужно быть открытыми в семье и поддерживать диалог.

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Вузы
25 ноября 2024, 17:14
Тираж открыток с изображением трамвая 1926 года выпустили в Коломне
Коломенский завод
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В Коломне выпустили тысячу экземпляров открыток «Привет с дороги». Для истинных ценителей создали ограниченный тираж в 100 штук с «запахом почты».

«Запах почты» создала Гильдия парфюмеров из Санкт-Петербурга. Аромат состоит из благоухания старого здания, сургуча и бумаги. Необычный сувенир разыграют среди пассажиров почтового рейса.

На открытке изображен трамвай серии КМ совместно с прицепным серии КП, которые выпускались на Коломенском заводе в 1926–1939 годах. На вагоне изображен номер 133 - столько лет назад был построен первый электрический трамвай в России. Цифра пять на открытке - количество лет первому рейсу в Коломне «Почтовый трамвай».

Напомним, жители и гости округа могут прокатиться на «Почтовом трамвае» - это новый способ экскурсий по городу. Недавно среди пассажиров провели акцию «Сердечный привет с дороги!». Ее организовали совместно с Почтой России и Центральной пригородной пассажирской компанией. Жители получили возможность бесплатно отправить стилизованную открытку в любую точку страны.

Традиция отправлять открытки появилась в конце XIX - начале XX века. Обмен карточками стал культурой коммуникации между людьми того времени.

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Коломна Экскурсии Дороги Заводы Новый год
25 ноября 2024, 17:05
Почти 150 тысяч проверок овощей и фруктов провели в Подмосковье за 3 месяца
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С августа по октябрь 2024 года в лабораториях ветеринарной экспертизы Министерства сельского хозяйства Московской области проверили свыше 106 тысяч проб овощей и фруктов с региональных ярмарок и рынков. Об этом сообщили в ведомстве.

Специалисты провели более 143 тысяч анализов на физико-химические и радиометрические показатели, а также проверили содержание нитратов. По органолептическим признакам с продажи сняли почти 300 килограммов овощей и фруктов в августе, 228 килограммов в сентябре и 208 килограммов в октябре.

Напомним, что покупка продуктов на стихийных рынках может быть опасна. Жителям и гостям региона следует помнить, что продавец обязан иметь документы, подтверждающие происхождение и качество товаров.

Сельское хозяйство
25 ноября 2024, 16:56
Рейд по проверке мигрантов прошел в Котельниках
Пресс-служба администрации г.о. Котельники
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В Котельниках проверили жилые дома на предмет сдачи квартир иностранным гражданам. Полицейские выявили нарушения миграционного законодательства и составили десятки протоколов.

Сотрудники Котельниковского отдела полиции совместно с коллегами из Главного управления полиции по Московской области провели рейды в Южном и Новых Котельниках. Целью проверки стало выявление квартир, сдаваемых иностранным гражданам, а также случаев фиктивной постановки их на учет.

За время рейдов обследовали почти двести квартир. В результате нашли 20 объектов, сдаваемых в аренду, и выявили нарушения миграционных правил. В полицию доставили 19, а всего составили 35 административных протоколов. Также был зарегистрирован случай фиктивной регистрации иностранца - сейчас проводится проверка по этому факту.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Полиция Котельники Квартиры

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