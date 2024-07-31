Более 280 поликлиник привели к единому стандарту качества в Подмосковье

«В 2022 году к единому стандарту привели 50 взрослых поликлиник. В 2023 году - еще 50 взрослых и 50 детских. В этом году тиражирование стандарта распространится на остальные 263 объекта - всего их 413. Базового уровня проекта уже достигли 282 поликлиники региона, из них 115 - детские», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Проект «Поликлиника: Перезагрузка» подразумевает улучшение условий для пациентов и медиков. Внутренние пространства обновляют и делают более удобными. Самые востребованные кабинеты начинают работать по-новому, как результат - диспансеризацию можно пройти за два часа, забор крови - за 10 минут вместо 90. Результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг для удобства и экономии его времени.

В медицинских учреждениях появляется понятная навигация, удобные зоны ожидания приема. Интерьеры поликлиник оформляют в едином стиле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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