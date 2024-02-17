17 февраля 2024, 14:28

Более 280 дворников привлекли для борьбы с последствиями снегопада в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В Лобне продолжается активная работа по расчистке территорий после сильного снегопада. На улицах города трудятся 289 дворников из муниципальных и управляющих компаний, а также одна бригада на усиление.

Для борьбы со снегом на улицы города было привлечено 62 единицы техники, включая 6 самосвалов и снегоуборщиков. За прошедшие сутки удалось вывезти 1429 кубометров снега, что составляет в среднем 64 выезда.

«Наша техника также вышла полным составом», - отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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ЖКХ Лобня Снегопад
17 февраля 2024, 14:55
Дошкольники из Химок собрали книги для детей Донбасса
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В детском саду № 21 в Химках прошла благотворительная акция «Дети России — детям Донбасса». Ребята вместе с родителями и воспитателями собрали детские книги, которые будут отправлены в учреждения образования на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.

Акция приурочена к Международному дню книгодарения. Каждый день активисты в Химках несут гуманитарную помощь в центры сбора, а также участвуют в масштабных акциях.

«Регулярно собираем и отправляем гуманитарные грузы для наших военнослужащих, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. В этот раз мы решили собирать именно книги. В ближайшее время вся собранная литература будет отправлена детям, проживающим на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик», - рассказала депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Как отметил заместитель председателя местного совета депутатов Александр Дряннов, в Химках за время проведения специальной военной операции было собрано более 200 тонн гуманитарных грузов. Неравнодушные жители и активисты города продолжают приносить необходимые товары в пункты сбора, в том числе продукты и одежду.

Также он напомнил о Центре поддержки участников специальной военной операции, созданном при поддержке главы города Дмитрия Волошина. Центр находится по адресу: улица 9 мая, 18Б и работает по будням с 11:00 до 19:00, а по выходным с 12:00 до 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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Книги Дети Химки
17 февраля 2024, 14:51
Детское телевидение Красноармейска представит новый проект на фестивале «Волга-Юнпресс»
Екатерина Мелкозёрова
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Участники школы детского ТВ-центра «Радость» приступили к разработке своего нового проекта под названием «Метро». Результаты их творческой работы будут представлены на фестивале «Волга-Юнпресс».

Руководитель школы Наталья Башилова рассказала о том, как участники стремятся повторить успех 2023 года, и поделилась историей об их талантливом ученике Никите, который выиграл прошлогодний конкурс патриотической песни.

«Но мало кто знает, что свой конкурсный клип Никита сделал за очень короткое время, буквально на коленке», - рассказала Наталья Башилова.

Преподаватель имеет богатый опыт работы на телевидении с 1990 по 2016 год. Сейчас она делится им с учениками. Ее выпускники обучаются в специализированных вузах и уже работают на федеральных каналах и в сфере медиаиндустрии.

«Я и видео снимаю, и монтирую. Но больше всего нравится работать со светом. Вот это лампы для фотосъемки, а это для видео. Их используем только в студии», - поделился самый старший участник детского ТВ по имени Денис.

Всего в школе детского ТВ занимаются две группы по 14 и 16 человек. Ребята всегда с неохотой расходятся после занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Школы Фестивали Телевидение
17 февраля 2024, 14:49
Глава Химок Волошин пообщался с жителями в рамках выездной администрации
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В жилом комплексе «Солнечная система» в Старых Химках состоялась выездная администрация. Основной упор был сделан на обсуждение вопросов организации дорожного движения и графика вывоза твердых коммунальных отходов на территории микрорайона.

Житель Сергей Вересняк попросил установить запрещающие дорожные знаки у школы «Лидер». Дмитрий Волошин подтвердил, что комиссия по безопасности дорожного движения уже провела проверку территории школы и до 1 сентября будет установлено соответствующее дорожное обозначение.

Елена Хлопонина изложила проблему несвоевременного вывоза мусора из-за запаркованных дворов в жилых комплексах «Солнечная система» и «Две столицы». В ответ Дмитрий Волошин сообщил, что данная ситуация находится под особым контролем, и во всех дворах будут введены новые правила дорожного движения для решения проблемы.

В рамках выездной администрации также провела личный прием замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктория Калинина, где обсуждалось строительство новой железнодорожной станции «Химки-2» рядом с жилыми комплексами. Планируется начать работы в 2024 году.

Всего было принято 30 обращений химчан по различным вопросам ЖКХ, благоустройства и работы общественного транспорта. Следующий прием жителей запланирован на 21 февраля в Сходне по адресу: улица Первомайская, дом 33 с 16:00 до 20:00.

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Благоустройство ЖКХ Химки
17 февраля 2024, 13:28
Международный фестиваль спортивных единоборств пройдет в Мытищах с 23 по 25 февраля
Роман Яковлев
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Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» пройдет с 23 по 25 февраля в Мытищах. Ожидается, что его посетят более пяти тысяч участников.

Протоиерей Кирилл Соколов поделился информацией о соревнованиях, подчеркнув, что они будут проводиться во второй раз.

«Фестиваль снова пройдет в ледовом дворце „Арена Мытищи“, и в этом году количество участников вырастет - мы ждем, как минимум, пять тысяч человек из разных регионов России, а также из-за рубежа», - поделился Кирилл Соколов.

Он также упомянул о планируемой обновленной концертной программе и появлении четырех новых исполнителей.

Фестиваль единоборств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» проводится в Подмосковье с 2011 года. За это время соревнования успели обрести популярность - более 40 тысяч человек приняли участие в турнирах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России. Он подчеркнул, что за последние пять лет удалось обновить 50 спортивных объектов.

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Спортсмены Мытищи Фестивали

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