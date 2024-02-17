Более 280 дворников привлекли для борьбы с последствиями снегопада в Лобне
В Лобне продолжается активная работа по расчистке территорий после сильного снегопада. На улицах города трудятся 289 дворников из муниципальных и управляющих компаний, а также одна бригада на усиление.
Для борьбы со снегом на улицы города было привлечено 62 единицы техники, включая 6 самосвалов и снегоуборщиков. За прошедшие сутки удалось вывезти 1429 кубометров снега, что составляет в среднем 64 выезда.
«Наша техника также вышла полным составом», - отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.
Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.
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