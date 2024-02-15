Более 280 дворников и 85 машин привлекли к уборке снега в Лобне

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова рассказала об устранении последствий сильного снегопада, который будет продолжаться весь день.

«Дорожники с ночи чистят и просыпают противогололедным материалом улицы. Все службы вывели на улицы и во дворы 85 единиц техники, усилимся самосвалами для вывоза снега. В помощь машинам - 289 человек: дворники и мобильные бригады», - сказала Анна Владимировна.

Она также попросила жителей пользоваться общественным транспортом. Сегодня на маршруты вышли 82 автобуса.

Напомним, 15 февраля в 13:30 Анна Кротова встретится с жителями домов № 13 и № 15 на улице Калинина. На повестке дня будут вопросы содержания домов и дворов.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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