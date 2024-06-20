Более 28 тысяч жителей Подмосковья получили звание почетного донора России

«В этом году уже более 40 тысяч человек пришли к нам в учреждение „Служба крови“. Это на 3,6 тысячи доноров больше, чем за аналогичный период прошлого года», - поделился данными Марнов.

Он подчеркнул, что в Московской области добрые, отзывчивые люди, которые готовы приходить и помогать. Так, 98% доноров Подмосковья - это абсолютно безвозмездные доноры. У Московского областного центра крови есть партнеры. Например, театр Станиславского, Театр сатиры, Театр Маяковского и другие учреждения регулярно выделяют билеты для доноров.

В этом году в Подмосковье запустили большой проект для доноров «Родные люди, родная кровь». Стать участником и узнать подробности можно на сайте.

«Также у нас интересные проекты по развитию донорства с раннего возраста. Мы запустили проект „Школа донорства“. С этого года мы начали проводить в своих подразделениях лекции для школьников и приглашать их на экскурсию к нам в учреждение», - уточнил Марнов.

Ребятам не только показывают сам процесс забора крови, но и позволяют заглянуть непосредственно на переработку компонентов крови, а также ее заготовку. В новом учебном году образовательные донорские циклы будут проходить на уроках «Разговоры о важном».

Донором может стать любой человек, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний. По словам врача, противопоказания делятся на временные и абсолютные. Например, вес менее 50 килограммов и недавно сделанные татуировки относятся к временным, а серьезные хронические заболевания - уже к постоянным. Отвод человека от сдачи крови не значит, что он не может участвовать в доноровском движении. Например, он может стать организатором или волонтером.

«У нас в Московской области принята программа по развитию службы крови, которая работает. Вот, например, в этом году мы получим 60 единиц медицинской техники. Более того, мы уже ее получаем и, собственно, инсталлируем и вводим в эксплуатацию», - подчеркнул Марнов.

На данный момент в Подмосковье более 28 тысяч почетных доноров. Это люди, которые безвозмездно сдали 40 и более раз кровь или 60 раз плазму. Для них предусмотрены дополнительные меры поддержки. Они включают в себя бесплатный проезд на общественном транспорте, денежные выплаты, а также по достижению пенсионного возраста доноры получают скидку на оплату ЖКУ в размере 50%.

Еще одно важное направление, которое развивается в регионе, - донорство костного мозга. Оно нужно для лечения злокачественных заболеваний крови - лейкоза, анемии и других. Стать донором костного мозга может не каждый. Есть ограничения по верхней границе возраста - от 18 до 45 лет, а также должны отсутствовать противопоказания. Однако, как правило, добровольцы совмещают приход на станцию переливания для сдачи крови и параллельно становятся донорами костного мозга.

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