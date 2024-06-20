20 июня 2024, 14:17

Более 28 тысяч жителей Подмосковья получили звание почетного донора России

Телеканал «360»
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Донорство крови развивают в Московской области с раннего возраста. Для школьников 9, 10 и 11 классов проводят образовательные мероприятия. На данный момент в Подмосковье 28 тысяч человек получили звание «Почетный донор России». О программах для доноров в регионе рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» исполняющий обязанности главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов.

«В этом году уже более 40 тысяч человек пришли к нам в учреждение „Служба крови“. Это на 3,6 тысячи доноров больше, чем за аналогичный период прошлого года», - поделился данными Марнов.

Он подчеркнул, что в Московской области добрые, отзывчивые люди, которые готовы приходить и помогать. Так, 98% доноров Подмосковья - это абсолютно безвозмездные доноры. У Московского областного центра крови есть партнеры. Например, театр Станиславского, Театр сатиры, Театр Маяковского и другие учреждения регулярно выделяют билеты для доноров.

В этом году в Подмосковье запустили большой проект для доноров «Родные люди, родная кровь». Стать участником и узнать подробности можно на сайте.

«Также у нас интересные проекты по развитию донорства с раннего возраста. Мы запустили проект „Школа донорства“. С этого года мы начали проводить в своих подразделениях лекции для школьников и приглашать их на экскурсию к нам в учреждение», - уточнил Марнов.

Ребятам не только показывают сам процесс забора крови, но и позволяют заглянуть непосредственно на переработку компонентов крови, а также ее заготовку. В новом учебном году образовательные донорские циклы будут проходить на уроках «Разговоры о важном».

Донором может стать любой человек, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний. По словам врача, противопоказания делятся на временные и абсолютные. Например, вес менее 50 килограммов и недавно сделанные татуировки относятся к временным, а серьезные хронические заболевания - уже к постоянным. Отвод человека от сдачи крови не значит, что он не может участвовать в доноровском движении. Например, он может стать организатором или волонтером.

«У нас в Московской области принята программа по развитию службы крови, которая работает. Вот, например, в этом году мы получим 60 единиц медицинской техники. Более того, мы уже ее получаем и, собственно, инсталлируем и вводим в эксплуатацию», - подчеркнул Марнов.

На данный момент в Подмосковье более 28 тысяч почетных доноров. Это люди, которые безвозмездно сдали 40 и более раз кровь или 60 раз плазму. Для них предусмотрены дополнительные меры поддержки. Они включают в себя бесплатный проезд на общественном транспорте, денежные выплаты, а также по достижению пенсионного возраста доноры получают скидку на оплату ЖКУ в размере 50%.

Еще одно важное направление, которое развивается в регионе, - донорство костного мозга. Оно нужно для лечения злокачественных заболеваний крови - лейкоза, анемии и других. Стать донором костного мозга может не каждый. Есть ограничения по верхней границе возраста - от 18 до 45 лет, а также должны отсутствовать противопоказания. Однако, как правило, добровольцы совмещают приход на станцию переливания для сдачи крови и параллельно становятся донорами костного мозга.

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Здравоохранение Врачи Интервью
20 июня 2024, 15:29
Промышленные предприятия Подмосковья получили гранты на развитие
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Фонд развития промышленности Московской области (ФРП) объявил о завершении первого конкурсного отбора в текущем году, который направлен на предоставление грантов промышленным предприятиям региона. Все компании занимаются импортозамещением продукции.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в результате первого конкурсного отбора в 2024 году 11 промышленных предприятий стали обладателями 15 грантов общим объемом 130 миллионов рублей.

«Средства предприятиям были выданы в рамках субсидирования затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым на развитие производства», - указала Зиновьева.

Программа грантовой поддержки от ФРП Московской области направлена на развитие импортозамещающих производственных предприятий. Благодаря выплатам региональные производители могут частично компенсировать расходы на проценты по кредитам, взятым с начала 2023 года. Это поможет снизить процентные ставки по банковским кредитам.

В текущем году ФРП Подмосковья планирует провести еще два конкурсных отбора для распределения грантов - в сентябре и декабре. Общий объем выплат составит порядка 565 миллионов рублей.

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Инвестиции Кредиты Импортозамещение Промышленность
20 июня 2024, 15:26
Заместители главы Химок провели обходы в микрорайонах округа
Администрация Химки г.о.
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Заместители главы Химок провели пешие обходы территорий микрорайонов округа. Сотрудники администрации оценили ход ремонтных работ и благоустройства, побеседовали с жителями и приняли их обращения.

Отдельное внимание представители администрации и специалисты профильных служб уделили ремонту, состоянию дворовых территорий, дорог, контейнерных площадок, а также содержанию дворов, торговых точек, медицинских учреждений и аптек. Заместитель главы Химок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Денис Юрков провел обход в микрорайоне Сходня, где оценил ремонт крыши многоквартирного дома на улице Чапаева, а также качество устранения поломки канализационного участка на улице Кирова.

«Во время обхода мы пообщались с жителями, поднялись на крышу, проверили результат ремонтных работ. После дождя протечек не выявили, это подтвердили и сами жители. Через неделю обязательно сюда еще вернемся, проконтролируем качество остальных работ», - отметил Денис Юрков.

Вместе с тем на этой неделе встречи провели заместители Родион Левочка, Андрей Зайцев, Николай Батышев и Александр Цуканов.

Заместители главы Химок проводят пешие обходы каждую неделю. Все они лично проверяют свои закрепленные сектора вне зависимости от наличия заявок от жителей на территориях.

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Благоустройство ЖКХ Химки Дороги Ремонтные работы
20 июня 2024, 15:09
Андрей Тюриков из Солнечногорска победил на конкурсе «Подмосковный врач»
Солнечногорская областная больница
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Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Солнечногорской областной больницы Андрей Тюриков стал лучшим врачом региона. Он победил на конкурсе «Подмосковный врач».

Андрей Тюриков окончил Тверскую медицинскую государственную академию по специальности лечебное дело, а позже интернатуру по общей хирургии в Санкт-Петербургском медицинском университете имени Павлова. После поступил в ординатуру по профилю «Онкология» в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени Герцена и окончил там аспирантуру.

Работал онкологом на протяжении 10 лет в Истринской больнице. Потом продолжил карьеру в Солнечногорске. Уже два года доктор возглавляет Центр онкологической помощи Солнечногорской больницы.

На конкурсе «Подмосковный врач» он успешно справился со всеми этапами, пройдя тестирование, решение ситуационных задач и собеседование.

«Поздравляю с победой! Мы гордимся тем, что в нашем муниципалитете работают такие профессиональные и целеустремленные медицинские специалисты», - сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы региона.

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Больницы Солнечногорск Врачи Онкология конкурсы
20 июня 2024, 14:55
Более 10 выпускников из Химок сдали ЕГЭ на 100 баллов
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Максимальный балл на Едином государственном экзамене набрали 12 выпускников школ в Химках. Среди них есть и ребята, набравшие 200 баллов по двум предметам.

Высший балл по русскому языку получили Светлана Андрущак из школы «Триумф», Полина Морлок, Андрей Молодцов и Маргарита Безрукова из Аэрокосмического лицея, Алина Абакарова из школы «Перспектива», Анна Ванновская из НОАНО «Золотой ключик», Дмитрий Суриков из школы «Лига первых», Софья Михненко из лицея № 15.

«Достижения наших выпускников - это также заслуга их педагогов, наставников. Гордимся ребятами и желаем дальнейших успехов», - подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Максимальный балл по физике у Софьи Антал из Химкинского лицея, Георгия Якимова из Аэрокосмического лицея, Романа Субботина и Василия Головина из школы «Триумф».

Кроме того, среди одиннадцатиклассников есть те, кто набрал 200 баллов. Так, Софья Михненко получила высшие баллы на экзамене по литературе и русскому языку, Роман Субботин и Василий Головин - стобалльники по математике и физике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в регионе после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада.

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ЕГЭ Школы Химки Экзамены

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