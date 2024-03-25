Более 28 тысяч жителей Ленинского округа проголосовали за объекты благоустройства на 2025 год

«В голосовании участвуют семь объектов в разных локациях Ленинского округа. На сегодняшний день лидирует общественное пространство вблизи храма святых Новомучеников и Исповедников Российских на территории рабочего поселка Боброво», - отметил глава округа Станислав Каторов.

Напомним, всероссийское голосование продлится до 30 апреля. В этом году отдать предпочтение можно одной из 220 территорий в 53 городских округах Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расчистке еще 27 водоемов в этом году. Из них 14 включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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