15 мая 2024, 11:26

Более 28 тысяч семей получили выплаты к юбилею свадьбы в Подмосковье

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Супружеские пары, прожившие в браке от 50 лет и более, могут оформить в Подмосковье выплаты. Их размер составляет от пяти до девяти тысяч рублей.

Данной услугой в Московской области воспользовались более 28 тысяч раз. Отмечается, что единовременное пособие к юбилею совместной жизни назначается одному из супругов.

Подать заявку могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. В последующие годы выплаты будут назначать проактивно. Оформить услугу можно на региональном портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
15 мая 2024, 11:26
Более 26 тысяч жителей Подмосковья сделали онкоскрининг с января
Читайте нас в: Google Новости
Жители Подмосковья могут бесплатно пройти диагностику онкологических заболеваний. Так, с начала года услугой воспользовались более 26 тысяч человек.

Онкоскрининг включает маммографическое исследование, анализ кала на скрытую кровь и анализ крови на простатический специфический антиген.

«Регулярная диагностика онкологических заболеваний позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье», - подчеркнул министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, в результате исследований в первом квартале 2024 года в Подмосковье выявили более семи тысяч отклонений, а онкозаболевания подтвердили в 322 случаях.

Напомним, записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, а также через Telegram-бот, по телефону 122 или в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Поликлиники
15 мая 2024, 11:02
Попавшую под машину собаку спасли от инвалидности в Клину
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
Читайте нас в: Google Новости
Врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы провели операцию попавшей под машину собаке. Благодаря этому травмированное животное снова сможет ходить.

При осмотре ветеринары увидели, что собака не опирается на тазовую правую конечность. Оскольчатый перелом берцовых костей требовал срочного вмешательства.

Врачи Клинской лечебницы провели рентген, по результатам которого сделали хирургическую операцию - остеосинтез. Благодаря техническому оснащению и высокой квалификации ветеринаров вмешательство прошло успешно. Пес проходит послеоперационное лечение и уже идет на поправку.

Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона 7 (495) 668-01-25.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Поликлиники
15 мая 2024, 11:01
Инженер из Химок получил новое жилье по льготной программе
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Молодой инженер из Химок Анастасия Косенкова приобрела собственное жилье благодаря программе льготной ипотеки. Новая квартира находится рядом с местом работы девушки.

Анастасия Косенкова уже восемь лет работает ведущим инженером-конструктором в НПО Лавочкина.

«Я родилась на родине Юрия Гагарина в Смоленской области. Это многое определило. Росла чрезвычайно любознательным ребенком, любовалась небом, хотелось долететь до других планет, изучить их. Сейчас в моей работе особенно вдохновляет то, что мы можем открывать новые горизонты, проектируем межпланетные миссии», - рассказала она.

Ранее Анастасия тратила на дорогу до работы больше двух часов. Решить эту проблему удалось благодаря социальной ипотеке. Вместе с мужем девушка переехала в двухкомнатную квартиру в новом доме.

«Все очень нравится - комфортные условия проживания, возможности для занятий спортом, организации досуга. Самый большой плюс, конечно, то что теперь до работы при желании даже пешком можно дойти», - поделилась Анастасия.

Программу проводят в Подмосковье с 2016 года. По ней получить свое жилье могут врачи, учителя, молодые инженеры и другие специалисты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Социальная ипотека
15 мая 2024, 11:00
«Государство гарантирует». Финансист Ольга Шишлянникова — о программе долгосрочных сбережений
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Проект долгосрочных сбережений запустили в этом году, и его участниками уже стали десятки тысяч жителей России. Это хорошая возможность накопить на безбедную старость, купить дачу, оплатить свадьбу детям или путешествовать. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова рассказала, кто управляет пенсионными средствами россиян, за счет чего формируется прибыль и какие гарантии дает государство.

Кто управляет Финансист Ольга Шишлянникова рассказала, что накоплениями участников программы долгосрочных сбережений управляют негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Этот бизнес развивается в России уже более 30 лет и прошел разные стадии развития.

«На сегодняшний день у нас действуют 36 негосударственных пенсионных фондов. Они управляют пятью триллионами рублей, их клиентами являются 42 миллиона российских граждан. Эти фонды уже давно перешли стадию накопления и вступили в стадию выплаты пенсии. Это уже не только привлечение денежных средств, но и выполнение социальных задач. С 2012 года по конец 2023-го выплачено больше 920 миллиардов рублей пенсий. В год выплачивается более 100 миллиардов, и эта сумма увеличивается», - говорит Шишлянникова.

Кто проверяет За прошедшие годы в отношении НПФ приняли достаточно жесткие требования, которые гарантируют надежность негосударственных пенсионных фондов и сохранность денег жителей. Это требования к финансовой устойчивости, собственным средствам, наличию резервов.

Все сделки фондов с активами находятся под контролем. У Банка России есть право потребовать возместить убытки за счет собственных средств НПФ. Специализированные компании также проверяют деятельность этих организаций.

Как работают НПФ Клиенты делают взносы, НПФ инвестируют их в облигации, акции, другие ценные бумаги и инфраструктурные проекты. Фонд получает доход, который начисляет на счета клиентов. Это будущие выплаты в рамках пенсионных программ.

За счет инвестирования НПФ создают подушку безопасности, которая используется в неблагоприятные периоды.

С 2024 года на законодательном уровне изменили систему вознаграждения фондов. Чем больше НПФ заработал для жителей - тем больше получит от государства.

Какие гарантии существуют «Государство гарантирует пенсионные средства граждан, которые переданы в НПФ. Система создана в 2015 году и к этому дню в ней накоплено больше девяти миллиардов рублей. Эта система обеспечивает не только потери денег в связи с недобросовестной практикой или аннулированием лицензии, но и с повседневной деятельностью, если у НПФ возникает недостаток денежных средств. С 2018 года таких обращений было крайне мало, из резерва потрачено всего 200 тысяч рублей. Это еще раз говорит о надежности тех финансовых организаций, которые сегодня формируют программу долгосрочных сбережений», - отметила Ольга Шишлянникова.

Система страхования долгосрочных сбережений дает самую большую защиту из всех существующих сегодня и обеспечивает возврат средств в размере 2,8 миллиона рублей. В случае неблагоприятных событий жителям возместят как добровольные взносы, так и инвестиционный доход, полученный за годы управления деньгами.

Кто уже участвует В программу долгосрочных сбережений включились 18 НПФ - их список можно найти на сайте Банка России. Заключено уже больше 342 тысяч договоров. Более 42 тысяч граждан решились запустить в работу свои обязательные пенсионные накопления.

Программа получила широкое распространение в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге. Активно включились Свердловская область, Краснодарский край, Удмуртия, Пермский край, Республика Башкортостан и Республика Тарарстан, Иркутская область. Уже есть участники из новых регионов России. Программа работает чуть больше квартала, и в будущем количество участников будет только расти.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсия Банки Рубль Деньги

Новости по теме