Более 28 тысяч семей получили выплаты к юбилею свадьбы в Подмосковье

Данной услугой в Московской области воспользовались более 28 тысяч раз. Отмечается, что единовременное пособие к юбилею совместной жизни назначается одному из супругов.

Подать заявку могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. В последующие годы выплаты будут назначать проактивно. Оформить услугу можно на региональном портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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