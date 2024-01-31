Более 28 тысяч человек посетили парк Толстого в Химках на прошлой неделе

Парк Толстого регулярно становится лидером рейтинга Министерства благоустройства Московской области. На прошлой неделе зону отдыха посетило 28 105 человек. Это на тысячу больше, чем показатель позапрошлой недели. Самым популярным метом парка является колесо обозрения. С начала зимнего сезона на аттракционе прокатилось более трех тысяч человек. Его установили в рамках большой реконструкции парка Толстого по программе «Формирование комфортной городской среды».

С начала зимнего сезона парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. В сравнении с показателем прошлого года посещаемость парков Московской области увеличилась почти на 400 000 человек. В будние дни парки посещали в среднем 170 тысяч человек, а в выходные - 430 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. При помощи портала можно выбрать досуг на любой вкус, и спланировать интересные выходные.

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