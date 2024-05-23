Более 270 школьников сдали первые госэкзамены в Химках

Процедура сдачи Единого государственного экзамена не меняется уже много лет. Выпускники приходят в аудитории с паспортами. Можно пользоваться перепрограммируемым калькулятором, гелиевой ручкой и линейкой. Сдающим химию положена еще таблица Менделеева.

Все материалы после экзамена сканируются и отправляются в федеральную систему, письменные экземпляры хранятся до утверждения результатов. Один из основных предметов - русский язык - напишут 28 мая. Нововведение этого года - возможность пересдать один из предметов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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