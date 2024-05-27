Более 270 компаний Подмосковья вошли в нацпроект «Производительность труда»

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«Умные» светофоры появятся на улицах 13 городских округов Подмосковья в этом году. Всего планируется внедрить 25 систем адаптивных дорожных регулировщиков.

Председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев в ходе заседания по вопросу работы светофоров с адаптивным управлением отметил, что подобные системы можно назвать «умными», ведь они сами подстраиваются под поток машин на дороге.

«Например, если на одном направлении машин больше, они дольше держат зеленый свет, чтобы быстрее вывести пробку. Адаптивные светофоры могут сократить время ожидания на перекрестках, ускорить движение и снизить аварийность», - рассказал Гаджиев.

На сегодняшний день в Подмосковье уже установили 18 адаптивных светофоров, работа которых значительно улучшила дорожную ситуацию в нескольких городских округах.

«Умные» светофоры установят в Истре, Домодедове, Балашихе, Лобне, Люберцах и других городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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