Более 270 компаний Подмосковья вошли в нацпроект «Производительность труда»
Бизнес-встреча о реализации нацпроекта «Производительность труда» прошла на площадке компании «ФОТОТЕХ» в Игнатьево. Организатором мероприятия выступила администрация Сергиево-Посадского округа.
Цель нацпроекта - обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях. Его срок реализации завершится в 2024 году.
Благодаря участию в проекте компании получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, мерам финансовой, нефинансовой других поддержек. Например, предприятия получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций для совершенствования управления, производства и логистики.
На данный момент более 270 предприятий Подмосковья стали участниками нацпроекта «Производительность труда». С его помощью снижается время протекания процессов и незавершенное производство, увеличивается выработка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем предпринимательства. Он напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.
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