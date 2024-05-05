05 мая 2024, 17:23

Более 27 тысяч жителей Химок приняли участие в голосовании по благоустройству

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Химчане активно проголосовали за благоустройство города: свыше 27 тысяч человек выбрали территории, которые обновят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор было представлено 11 территорий.

В городском округе Химки завершилось всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общегородских объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего свои голоса отдали более 27 тысяч жителей.

«Количество проголосовавших химчан приятно радует. Мы в очередной раз убедились в том, что в Химках живут крайне осознанные граждане, которым небезразлична дальнейшая судьба нашего муниципалитета», - подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Юлия Ишкова.

В этом году на обсуждение было вынесено 11 общественных пространств. В их числе - территории, прилегающие к улице Марии Рубцовой, возле Дворца культуры «Фирсановка», около озера «Черное» и другие. После подсчета всех голосов будет определен объект-победитель. Проект будет реализован в 2025 году.

«В рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“ - каждый может выдвинуть свое предложение по благоустройству того или иного общественного пространства и заканчивая выбором объекта, который получит новый облик», - отметила муниципальный депутат Галина Болотова Проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств, чтобы помочь регионам сохранить свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности. По поручению президента Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлен до 2030 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство ЖКХ Химки
06 мая 2024, 23:54
Патрулирование пожароопасных участков лесов провели в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства МО
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Патрулирование прошло на территории нескольких участков лесного фонда Подмосковья, где наблюдается высокая активность отдыхающих и существует риск возникновения пожаров. В мероприятии участвовали сотрудники отделов надзора и профилактики МЧС России по Московской области, правоохранительных органов, а также эксперты лесной охраны.

Патрулирование осуществлялось в Лосино-Петровском городском округе - вблизи населенных пунктов Савинки, Топорково и Осеево, в Пушкинском городском округе - недалеко от города Красноармейска, поселков Лесной, Зеленоградский и Софрино, а также у деревень Невзорово и Алешино.

Кроме того, инспекции прошли в Щелковском городском округе - вблизи деревень Камшиловка, Сабурово и Воря-Богородское, а также поселков Клюквенный и Фряново.

С приходом теплых весенних дней люди активно начали посещать леса, иногда не соблюдая основные правила поведения. Небрежное обращение с огнем, оставленные горящие костры, мусор, брошенные окурки, а также поджигание сухой травы становятся основными причинами возникновения лесных пожаров.

«Несмотря на выходные и праздничные майские дни, ведутся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений лесного законодательства, особенно в части нарушений Правил пожарной безопасности в лесах», - добавил начальник отдела лесного хозяйства Московского учебно-опытного филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Толстухин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Пожары Лесные пожары Правила
06 мая 2024, 23:23
Инвесторам из Китая предложили создать производства в Подмосковье
Мининвест
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Делегация Подмосковья провела ряд встреч с руководством высокотехнологичных китайских компаний в рамках визита в Китай. Зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева пригласила представителей бизнеса к сотрудничеству.

На территории Московской области создана уникальная экосистема для развития бизнеса - это делает регион привлекательным для инвестиций в производство. Формат готовой промышленной недвижимости позволяет максимально сократить расходы на возведение заводов и значительно снизить сроки запуска.

«В регионе создано уже пять таких площадок, в том числе в Солнечногорске и Подольске, еще девять находятся в стадии реализации», - добавила Зиновьева.

Промышленный коворкинг «Индастриал сити» стал площадкой для нескольких международных инвестиционных проектов. Например, на территории индустриального парка «Есипово» уже заработал завод компании «СиЭнПи Рус» - лидера по производству насосного оборудования в Китае.

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Инвестиции Бизнес Заводы Китай
06 мая 2024, 22:55
Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Подмосковье
Московский областной онкологический диспансер
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Конкурс «Народная медицинская сестра» стартовал в Московском областном онкологическом диспансере. Процесс голосования проходит в три этапа, в ходе которых любой подписчик сообщества может выдвинуть кандидатуры и проголосовать за лучшую медицинскую сестру учреждения.

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов рассказал, что в связи с празднованием Международного дня медицинской сестры и с целью оценки эффективности работы среднего медицинского персонала было принято решение о проведении конкурса.

Он проводится при поддержке первичной профсоюзной организации Московского областного онкологического диспансера. Три финалиста получат ценные призы и почетные грамоты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение Врачи конкурсы
06 мая 2024, 22:30
Пациентов детской подмосковной больницы поздравили с Пасхой
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Отец Димитрий храма иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской Слободе Сретенского благочиния града Москвы посетил областную травматологическую больницу. Там он поздравил маленьких пациентов с Пасхой.

Он рассказал им о значение этого светлого праздника в православной традиции, а также отметил его историю и значимость в богослужении. Студенты московской государственной консерватории имени Петра Чайковского представили детям инструменты симфонического оркестра и сыграли небольшие классические произведения. Каждый ребенок и сотрудник больницы получил сладкий подарок в конце мероприятия.

«Такие мероприятия помогают не только развлечь маленьких пациентов, но и укрепить их дух и веру в лучшее», - указал главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница активно сотрудничает с волонтерскими центрами и всегда поддерживает их деятельность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Больницы Пасха Врачи

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