Более 27 тысяч жителей Химок приняли участие в голосовании по благоустройству

В городском округе Химки завершилось всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общегородских объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего свои голоса отдали более 27 тысяч жителей.

«Количество проголосовавших химчан приятно радует. Мы в очередной раз убедились в том, что в Химках живут крайне осознанные граждане, которым небезразлична дальнейшая судьба нашего муниципалитета», - подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Юлия Ишкова.

В этом году на обсуждение было вынесено 11 общественных пространств. В их числе - территории, прилегающие к улице Марии Рубцовой, возле Дворца культуры «Фирсановка», около озера «Черное» и другие. После подсчета всех голосов будет определен объект-победитель. Проект будет реализован в 2025 году.

«В рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“ - каждый может выдвинуть свое предложение по благоустройству того или иного общественного пространства и заканчивая выбором объекта, который получит новый облик», - отметила муниципальный депутат Галина Болотова Проект направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств, чтобы помочь регионам сохранить свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности. По поручению президента Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлен до 2030 года.

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