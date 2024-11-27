Более 27 тысяч тонн ПЭТ-отходов переработали в Подмосковье с января

Полиэтилентерефталат считается одним из самых востребованных вторичных материалов. Его использование позволяет сократить затраты на транспортировку и увеличить срок хранения пищевых продуктов по сравнению с аналогами из стекла.

Этот материал применяется в пищевой и фармацевтической промышленности, машиностроении, электротехнике и быту. Из ПЭТ также производят изделия технического и медицинского назначения, емкости для косметики и бытовой химии, посуду и упаковку для напитков.