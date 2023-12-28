Более 27 тысяч пенсионеров бесплатно доставили в поликлиники Подмосковья для диспансеризации в 2023 году

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«Более 27 тысяч жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили бесплатно в поликлиники региона для прохождения диспансеризации. Такая услуга позволяет нам своевременно выявлять и предупреждать заболевания среди старшего поколения», - рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Услуга реализуется в рамках национального проекта «Демография».

В министерстве соцразвития региона дополнили, что доставку жителей в поликлиники проводят с помощью 54 автобусов, закрепленных за социальными центрами.

Больницы Подмосковья получили 234 аппарата для реабилитации в этом году. Оборудование закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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