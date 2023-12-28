Более 27 тысяч пенсионеров бесплатно доставили в поликлиники Подмосковья для диспансеризации в 2023 году
Пенсионеры старше 65 лет, живущие в селах и деревнях, могут воспользоваться услугой бесплатного трансфера в поликлинику для прохождения диспансеризации. За 2023 год на медосмотр доставили более 27 тысяч человек.
«Более 27 тысяч жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили бесплатно в поликлиники региона для прохождения диспансеризации. Такая услуга позволяет нам своевременно выявлять и предупреждать заболевания среди старшего поколения», - рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Услуга реализуется в рамках национального проекта «Демография».
В министерстве соцразвития региона дополнили, что доставку жителей в поликлиники проводят с помощью 54 автобусов, закрепленных за социальными центрами.
Больницы Подмосковья получили 234 аппарата для реабилитации в этом году. Оборудование закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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