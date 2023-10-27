Более 27 миллиардов рублей направят на развитие спорта в Подмосковье за 3 года

За три года в Подмосковье планируется установить 28 спортивных сооружений, в том числе 11 футбольных полей. Три из них - в Волоколамске, Пушкино и Дзержинском - будут с подогревом. Также в регионе построят 15 спортивных площадок и две хоккейные коробки.

Существующие спортплощадки продолжат ремонтировать и обновлять. В 2024 году планируется завершить капремонт комплекса «Орион» в Балашихе, спорткомбината «Строитель» в Наро-Фоминске, стадиона «Старт» в Богородском, стадиона «Чайка» в Королеве, стадиона «Авангард» в Коломне, бассейна в Сергиевом Посаде, бассейна «Бриз» в Дмитрове, стадиона «Гидросталь» в Чехове и спорткорпуса в Ступине. На это направят 3,3 миллиарда рублей.

Принято решение и о финансовой поддержке профессиональных спортсменов и тренеров, которые из-за санкций не могут участвовать в некоторых международных соревнованиях. На это будут дополнительно выделять 221 миллион рублей ежегодно.

На реализацию государственной программы «Спорт Подмосковья» в 2024–2026 годах планируется направить около 27 миллиардов рублей, в том числе 280 миллионов за счет средств федерального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только. Семь откроют по государственной программе, шесть - за счет инвесторов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».