Более 260 стерилизаторов и дезинфекторов поступило в больницы Подмосковья с начала года

«Новое стерилизационное оборудование поступило в 36 наших медицинских организаций - в общей сложности 264 единицы. Оно позволит проводить качественную и бережную стерилизацию оборудования, инструментов и помещений. На закупку техники направили почти 250 миллионов рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Оборудование поступило в том числе в Люберецкую областную больницу.

«Важно, что оно не зависит от импортных дезинфицирующих составов и при этом более функционально, может работать с разными химическими препаратами», - отметила врач Екатерина Титова.

Медтехнику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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