Более 260 штрафов за перевозку мусора выписали в Подмосковье в 2024 году

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что специалисты регулярно участвуют в совместных рейдовых мероприятиях с Министерством природных ресурсов и экологии, Главным управлением региональной безопасности и полицией.

«С начала года по результатам рейдов вынесено 43 постановления о назначении административных наказаний в виде штрафа на общую сумму 1,3 миллиона рублей, сотрудниками полиции задержано 44 единицы техники», - указал министр.

При этом общая сумма штрафов, вынесенных с учетом фотофиксации, превысила отметку в 200 миллионов рублей за первую половину 2024 года. Тихон Фирсов также подчеркнул, что фокус ведомства не столько на сумме штрафов, сколько на обучающей работе, цель которой заключается в профилактических беседах с перевозчиками.

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