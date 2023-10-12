Более 260 километров региональных дорог отремонтируют в пяти округах Подмосковья за сезон
В Подмосковье продолжается ремонт на региональных дорогах. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что наибольший объем работ проведут в пяти округах. В общей сложности в порядок приведут свыше 260 километров покрытия.
«Пять округов стали лидерами по объему ремонта дорог на региональной сети - это Руза, Одинцово, Истра, Егорьевск и Раменский», - пояснил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Свыше 59 километров покрытия обновят в Рузе. На шести из семи участках работы уже завершили. В Одинцове обновят около 56 километров покрытия на 18 участках дорог. Работы уже выполнили в деревнях Маслово, Митькино и Ивановка.
В Истре до конца октября отремонтируют 19 дорог, а в Раменском - 14. В Егорьевске завершили работы на девяти региональных участках. Покрытие обновили в черте города на улицах Победы и Советской, а также на Егорьевском шоссе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за уборкой дорог осенью и зимой в Подмосковье.
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