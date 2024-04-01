Более 26 миллионов рублей заплатили нарушители чистоты в Подмосковье в марте

По словам руководителя ГУСТ Московской области в ранге министра Светланы Аиповой, штрафы пришлось заплатить автомобилистам, оставляющим свои машины в неположенных местах, например, возле мусорных контейнеров или в зонах зеленых насаждений.

Как отметили в ведомстве, система камер видеонаблюдения «Безопасный регион» позволяет легко обнаружить нарушителей, и от ответственности не удается уйти никому.

Так, например, в Красногорске четыре организации получили штрафы за ненадлежащее содержание тротуаров, внутриквартальных проездов и парковок во дворах на бульваре Космонавтов, улицах Карбышева, Королева и Панфилова, а также в поселке Нахабино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».