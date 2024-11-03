03 ноября 2024, 15:37

Более 26 километров нового асфальта уложили в Дмитрове на 9 участках дорог

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В Дмитрове продолжают реализовывать проект «Безопасные качественные дороги». Специалисты уже обновили асфальт на девяти участках региональных дорог.

Специалисты «Мосавтодора» обновили километр покрытия на участке улицы Пушкинская от улицы Семенюка до улицы 2-я Центральная.

Работы прошли и в других населенных пунктах округа. К примеру, дороги отремонтировали на участках от поселка дома отдыха Горки до деревни Старо, от села Костино до поворота на СНТ Металлург, от деревни Кунисниково до поворота на деревню Поддубки, от деревни Лучинское до посёлка Автополигон.

Ремонты прошли и около Рогачевского шоссе, села Орудьево, деревень Саввино и Ивановское. Почти 1,5 километра линий наружного освещения появилось на двух участках региональной дороги «Хлебниково - Рогачево».

«Ремонт дорог, обустройство новых тротуаров и установка освещения играют ключевую роль в повышении безопасности дорожного движения, улучшении транспортной доступности и создании комфортных условий для жителей и гостей округа. Качественные дороги и освещение способствуют снижению аварийности, улучшению транспортной логистики и повышению качества жизни в целом», - сказал заместитель главы городского округа Дмитров Михаил Жуков.

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Дороги Дмитров Ремонтные работы
03 ноября 2024, 14:45
Митинг-концерт ко Дню народного единства пройдет в Видном
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День народного единства отметят в разных населенных пунктах Ленинского городского округа. К примеру, в Видном состоятся флешмоб и митинг-концерт «Мы едины».

Мероприятия к празднику пройдут в Боброво, Молоково, поселке Володарского и других населенных пунктах Ленинского округа. Центральное празднование состоится в Видном на площади возле кинотеатра «Искра».

Здесь пройдут флешмоб, в котором поучаствуют школьники, спортсмены и жители муниципалитета, а также митинг-концерт в поддержку СВО. На нем выступят творческие коллективы округа. Старт мероприятия в полдень.

На нем можно будет увидеть номера представителей армянской, азербайджанской, таджикской диаспор, татарской национально-культурной автономии, Видновского станичного казачьего общества. Также пройдет дегустация блюд национальной кухни.

«День народного единства символизирует сплоченность нашего общества, стремление к сохранению духовных ценностей и уважению к историческому наследию нашей великой страны. Это особенно актуально сегодня, когда жители Подмосковья и все россияне, независимо от национальности, политических или религиозных взглядов, объединяются для защиты интересов нашей общей Родины. Наша сила в единстве!» - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

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Праздники Ленинский округ
03 ноября 2024, 14:26
Завершился капремонт корпуса Осташевского отделения Волоколамской больницы
Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа
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Специалисты завершают работы по ремонту Осташевского отделения Волоколамской больницы. Они уже выполнили чистовую отделку и заменили все инженерные системы.

Строительная готовность главного корпуса уже составила 80%. Ход работ проверила глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова.

«После завершения капремонта главного корпуса Осташевской больницы местные жители не узнают прежнее здание. Здесь установят большой грузопассажирский лифт для перевозки пациентов на каталках, санузлы появятся в каждой палате, все входные группы оснастят пандусами для удобства маломобильных групп населения», - отметила Наталья Козлова.

Сейчас на площадке работают 38 человек. Чистовую отделку уже закончили, окна и двери обновили так же, как и инженерные системы. Все работы должны закончить в течение недели.

После строители перейдут к ремонту стационара. Там уже развели инженерные коммуникации. Помещения готовят под покраску и укладку плитки.

Также специалисты усилили строительные конструкции, заменили аварийные плиты перекрытия и кровлю, завершили отделку фасада.

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Больницы Волоколамск Ремонтные работы
02 ноября 2024, 22:35
Заседание по вопросам развития железнодорожного транспорта прошло в Химках
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Стратегии развития железнодорожного транспорта обсудили на заседании в Химках. Участие в собрании приняли члены администрации округа, представители «Российских железных дорог» и Министерства транспорта Подмосковья.

Главным вопросом стало строительство высокоскоростной железной дороги «Москва - Санкт-Петербург». Проект включает в себя реконструкцию пяти станций Химок в 2026 и 2027 годах.

Протяженность путей составит 679 километров, поезда смогут развить скорость до 400 километров в час. Путь между конечными станциями займет около двух часов.

Напомним, что летом в Химках установили специальную конструкцию для будущей железной дороги. Ее длина достигает 130 метров, а вес превышает две тысячи тонн. Завершить строительство планируют до конца года.

Движение по высокоскоростной магистрали станет возможным уже в 2028 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

РЖД Химки
02 ноября 2024, 20:24
Итоги работы «Движения Первых» Ленинского округа за год подвели в Видном
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В историко-культурном центре в Видном провели конференцию «Движения Первых» Ленинского округа. Председатель местного отделения Ксения Жукова и члены Совета организации подвели итоги работы за год.

Всего в Ленинском округе работают 22 первичных отделения, в их состав входят шесть тысяч учащихся.

«Обернувшись назад, увидела, сколько всего мы сделали за этот год. Большое количество крупных проектов, реализованных инициативами самих ребят, участие в масштабных мероприятиях округа и региона. Впереди нас ждут большие планы, которые мы будем реализовывать в следующем году с нашими активистами в муниципалитете», - поделилась председатель местного отделения «Движение Первых» Ксения Жукова.

Она добавила, что активисты организации стали участниками многих всероссийских проектов: «Благо твори», «Дни добрых дел», «Юннатский субботник», «Лапа помощи», «Благодарю», «Письмо солдату» и другие.

Порядка 15 профориентационных экскурсий в учреждения культуры, пожарные части, высшие учебные заведения организовали активисты «Движения Первых» за прошедший год. В них приняли участие свыше 350 человек. Также провели около десятка мастер-классов по оказанию первой помощи от инструкторов из Министерства чрезвычайных ситуаций, медиков и волонтеров-медиков.

По итогам мероприятия активистам и кураторам первичных отделений торжественно вручили благодарственные письма.

«Хочу от всей души сказать огромное спасибо за проделанную работу. То, что вы делаете в масштабах не только Ленинского городского округа, но и всей страны, не остается незамеченным», - отметила заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту Лариса Лазарева.

В следующем году на базе учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, частных школ и вузов планирует открыть первичные отделения «Движения Первых».

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Волонтеры Ленинский округ

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