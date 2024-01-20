20 января 2024, 18:27

Более 2500 зрителей посетили матч «Легенд хоккея» с жителями Коломны

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Матч между «Легендами хоккея» и сборной жителей городского округа состоялся в Коломне. Профессиональные спортсмены одержали победу со счетом 7:6. Мероприятие посетили свыше 2,5 тысячи зрителей.

В ходе мероприятия для гостей организовали мастер-классы, а также многочисленные конкурсы, в которых с удовольствием принимали участие дети.

Глава городского округа Александр Гречищев напомнил, что каток был установлен по поручению губернатор Андрея Воробьева. Он отметил, что спортивный объект пользуется большой популярностью у местных жителей.

​«С момента его открытия здесь прокатились более 10 тысяч человек. Хочу поблагодарить губернатора за этот подарок, а также всех хоккеистов, которые принимают участие в этом важном проекте, нацеленном на популяризацию спорта и развитие хоккея. Спасибо, что вы с нами», - сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов подчеркнул, что событие стало настоящим праздником спорта.

«Матч наших легендарных хоккеистов с любительской сборной жителей округа посетили свыше 2500 зрителей», - указал Дмитрий Абаренов.

Неизменный тренер команды «Легенд» двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев рассказал, что спортсмены впервые побывали на льду в Коломне. Он поблагодарил организаторов и поздравил всех православных с Крещением.

​«Также хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева за этот замечательный проект, это с его подачи мы уже объехали всю Московскую область», - подчеркнул Александр Якушев.

Спортсмены Коломна Хоккей
20 января 2024, 19:13
Подмосковье показало лучший результат по ИЖС
Пресс-служба «Дом.РФ»
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Московская область является лидером среди других регионов России по количеству индивидуального жилищного строительства. Об этом рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова на выставке-форуме «Россия» в День строительной отрасли и ЖКХ.

В прошлом году десять крупнейших банков выдали более 118 тысяч кредитов на сумму в 537 миллиардов рублей. Это в четыре раза больше, если сравнивать с показателями 2022 года.

Инна Федотова подчеркнула, что на территории региона строится много индивидуальных жилых домов. Только в прошлом году возвели 7,7 миллиона квадратных метров ИЖС - это лучший показатель по всей стране.

Для удобства граждан был запушен специальный сервис «Строим дом», а также начал работу путеводитель об услугах и сервисах с «Дом Клик». Кроме того, запланирован запуск программы «Построй свой дом».

«Во-вторых, ввели понятие „кластеры ИЖС“, установили нормы проектирования, разработали меры поддержки застройщиков. Цель кластерного подхода - уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий с единым стилем застройки домов под ключ, со всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой», - рассказала Инна Федотова.

В результате соответствующих решений весной прошлого года удалось начать строительство первого кластера ИЖС в Дмитрове. Его площадь превышает одну тысячу квадратных метров. Кроме того, уже в этом году будет дан старт возведению еще шести кластеров ИЖС.

«До конца года в плане выдать разрешения на строительство на 1,3 тысячи домов общей площадью 155 тысяч квадратных метров», - добавила Инна Федотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Московской области на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.

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Строительство Выставка-форум «Россия»
20 января 2024, 17:23
Сертификаты на улучшение жилищных условий вручили 7 семьям в Клину
Данила Кирьянов
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Сертификаты на улучшение жилищных условий вручили семи семьям в Клину в рамках программы «Молодая семья». Торжественная церемония состоялась в администрации городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в регионе планируют вручить докторам почти 300 сертификатов по программе «Социальная ипотека».

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Федеральная программа определила возраст молодой семьи до 35 лет включительно. Столько должно быть обоим супругам или родителю-одиночке. Чтобы подать заявку на участие, необходимо обратиться в отдел по учету и распределению жилья администрации округа. Сейчас ведется прием заявок на в 2025 год.

Руслан и Ульяна Кулешовы выразили благодарность администрации и государству за помощь и положительные эмоции, которые они испытали в результате участия в программе. Год начался для этой семейной пары важным событием и приятным сюрпризом.

«Проблем никаких не было, документы ждали недолго, мы довольны, все хорошо получилось. Эмоции всегда положительные, когда помогают, поэтому мы рады. Спасибо администрации и нашему государству», - подчеркнули супруги.

Клин Семья Социальная ипотека
20 января 2024, 16:57
Новое сетевое предприятие общепита открылось в Пушкино
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Новый объект сети предприятий быстрого питания «Ростикс» открылся на территории городского округа Пушкинский в микрорайоне Дзержинец, 16А. Зал для обслуживания посетителей рассчитан на 64 посадочных места, а его площадь превысила 132 квадратных метра.

Сейчас гости точки общественного питания могут попробовать разнообразные блюда из натуральных ингредиентов. В здании царит приятная атмосфера, а сотрудники стараются максимально быстро обслуживать клиентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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Питание Пушкино
20 января 2024, 16:40
Школы Лобни проверят на соответствие нормам температурного режима
Телеканал «360»
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Ежедневный мониторинг теплового режима продолжится во всех школах Лобни. Специалисты заявляют, что температура в классах не должна опускаться ниже 20 градусов.

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Недавно была проведена проверка на соответствие нормам в школе № 10 города Лобня. Вместе с директором и специалистами городской администрации проведены проверки подвала, классов, библиотеки и спортивного зала. Отклонений от нормы проверяющие не обнаружили. Все системы работают исправно, а температура в помещениях соответствует необходимым требованиям.

«Работа проводится на регулярной основе, мы совместно с директорами и родительской общественностью в еженедельном режиме проводим осмотр школ на предмет соблюдения температурного режима, собственно, в этой школе мы уже второй раз за неделю. Каких-то нареканий я не увидел. Все службы работают в штатном режиме», - рассказал заместитель главы Лобни Сергей Золотарев.

Школы Лобня

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