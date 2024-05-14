Более 2500 опасных деревьев спилили в Подмосковье в апреле

Во Фрязино рабочие убрали опасные деревья возле домов на Школьной улице и около дома № 10 в Новом проезде, а в Долгопрудном аварийные деревья удалили у железнодорожной станции «Шереметьевская» и на Первомайской улице.

Инспекторы ГУСТ также следят, чтобы рабочие сразу же убирали с улиц спиленные деревья.

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