Более 2500 детей появились на свет в Мытищинском роддоме в 2024 году

Уже второй год подряд в городской округе рождается больше мальчиков, чем девочек. Самыми популярными именами стали Александр, Артем. Михаил, Марк, Максим, Анна, Мария, Арина, Ева, София. Некоторые родители назвали своих детей редкими именами: Демьян, Стефан и Магдалина.

Почти треть семей выбрали партнерские роды. В Мытищинский роддом, где есть все необходимое, приезжают не только жительницы муниципалитета, но и будущие мамы со всего Подмосковья, а также из Москвы. Также в учреждении здравоохранения родились малыши у супругов из Сербии, Голландии, Германии, Таиланда, Кубы и Перу.

Будущих родителей привлекает в Мытищинском роддоме профессионализм медиков, их умение сочувствовать, оказать поддержку в трудную минуту, а также удобные палаты, современные методы родовспоможения и оборудование, уютная обстановка.

В роддоме регулярно проходят тематические мероприятия, направленные на поддержку будущих родителей и материнства: Дни открытых дверей, мастер-классы, занятия Школы молодых родителей.