15 января 2025, 10:42

Более 2500 детей появились на свет в Мытищинском роддоме в 2024 году

Медиасток.рф
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Показатели рождаемости на 100 с лишним превысили результат 2023 года. Отдел ЗАГС в Мытищинском роддоме зарегистрировал в прошлом году 1277 мальчиков и 1225 девочек.

Уже второй год подряд в городской округе рождается больше мальчиков, чем девочек. Самыми популярными именами стали Александр, Артем. Михаил, Марк, Максим, Анна, Мария, Арина, Ева, София. Некоторые родители назвали своих детей редкими именами: Демьян, Стефан и Магдалина.

Почти треть семей выбрали партнерские роды. В Мытищинский роддом, где есть все необходимое, приезжают не только жительницы муниципалитета, но и будущие мамы со всего Подмосковья, а также из Москвы. Также в учреждении здравоохранения родились малыши у супругов из Сербии, Голландии, Германии, Таиланда, Кубы и Перу.

Будущих родителей привлекает в Мытищинском роддоме профессионализм медиков, их умение сочувствовать, оказать поддержку в трудную минуту, а также удобные палаты, современные методы родовспоможения и оборудование, уютная обстановка.

В роддоме регулярно проходят тематические мероприятия, направленные на поддержку будущих родителей и материнства: Дни открытых дверей, мастер-классы, занятия Школы молодых родителей.

Дети Роддома Мытищи
15 января 2025, 11:39
Школьники в Ногинске сплели маскировочные сети для бойцов СВО
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Школьники Богородского округа плетут маскировочные сети для фронта. Посильную помощь бойцам СВО оказали ученики казачьего класса Центра образования № 21.

Воспитанники Хуторского Казачьего общества «Перовское» сплели маскировочные сети в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово». Их труд - результат сплоченности и заботы о защитниках страны.

Ребята с гордостью отметили, что их инициатива имеет значение. Вместе они обсудили новые идеи и подходы к работе. Каждый созданная сеть - вклад в общее дело.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы - такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.

Школьники Богородский
15 января 2025, 11:37
Еще две молодые семьи из Богородского округа получили жилищные сертификаты
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В Богородском округе молодым семьям вручили свидетельства на приобретение жилья. Эдуард и Марина Березовские, а также София Полянская смогут купить квартиру или построить дом.

Торжественное вручение прошло на оперативном совещании в администрации Богородского округа. Важный документ лично передал глава муниципалитета Игорь Сухин. Молодые семьи получат социальную выплату на приобретение готового жилья или строительство дома.

Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство утвердили Постановлением Правительства Московской области «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области „Жилище“ на 2017–2027 годы и утверждении государственной программы Московской области „Жилище“ на 2023–2033 годы».

Получить выплату может молодая семья с ребенком, где один из супругов не является гражданином России, а также неполная семья. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет. При этом молодую семью должны признать нуждающейся в жилье в соответствии с Правилами программы и Жилищным кодексом России.

Семья Богородский
15 января 2025, 11:09
Урок компьютерной грамотности для пожилых людей провели в Мытищах
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Занятие состоялось в рамках проекта «Единой России» «Старшее поколение». В нем приняли участие члены клуба «Активное долголетие».

Пожилым людям рассказали о самых популярных программах и интернет-ресурсах и познакомили с основными принципами работы на компьютере. Особое внимание на занятии уделили вопросам безопасности в интернете и полезным приложениям, которые могут облегчить выполнение повседневных задач. Участники смогли задать интересующие их вопросы, поделиться опытом и узнать о возможностях, которые предоставляет интернет.

Полученные знания и практические навыки помогут участникам «Активного долголетия» уверенно ориентироваться в цифровом мире. Член политического совета Анастасия Мартынова отметила, что такие занятия очень важны для пожилых людей. Они не только помогают адаптироваться к современным технологиям, но и открывают новые возможности для самореализации и общения.

Мытищи Активное долголетие Технологии
15 января 2025, 11:02
Депутаты в Мытищах провели заседание аттестационной комиссии
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Партия «Единая Россия» постоянно уделяет большое внимание внедрению современных технологий в образовательный процесс и повышению квалификации педагогов. В рамках Народной программы депутаты Наталья Гречаная и Оксана Мартьянова провели открытое заседание аттестационной комиссии.

Участники мероприятия обсудили наиболее важные моменты, связанные с эффективностью реализуемых в муниципалитете программ социальной помощи. Одной из главных задач комиссии была оценка результативности мер, направленных на поддержку тех, кто нуждается в помощи, включая пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, многодетные семьи и другие уязвимые категории населения.

Одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России» является развитие образования. По всей стране продолжается строительство новых учебных заведений и ведутся работы по капитальному ремонту существующих школ. Вводятся новые меры поддержки для учителей, молодых ученых, студентов и школьников. Все это способствуют созданию более качественной образовательной среды и всестороннему развитию молодого поколения.

Работа аттестационной комиссии и программа в целом направлены на укрепление социальной справедливости и создание условий для успешного обучения и воспитания детей. Наталья Гречаная отметила, что важно не только демонстрировать свои знания и навыки, но и научиться слушать, анализировать и применять полученный опыт в будущем.

Мытищи Депутаты «Единая Россия»

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