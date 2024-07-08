08 июля 2024, 14:30

Более 250 участников выступили на соревнованиях по пауэрлифтингу в Мытищах

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Участниками первенства и чемпионата региона стали более 250 силачей. Первенство и чемпионат Московской области по всем возрастным и весовым категориям — главные состязания года.

Первенство и чемпионат Московской области по пауэрлифтингу прошли в спортивном центре «Строитель» в Мытищах. Более 250 атлетов из специализированных школ, клубов и объединений Подмосковья боролись за звание сильнейшего. Соревнования проходили по всем возрастам и весовым категориям.

«Приятно видеть на таком представительном турнире большое количество мытищинских спортсменов, представляющих не только спортивную школу округа, но и другие клубы и центры. Наши земляки уже собрали внушительный комплект наград, улучшают свои результаты. Ждем новых успехов», - рассказал главный судья соревнований, тренер мытищинской спортивной школы и главный тренер сборной Московской области по пауэрлифтингу Николай Малов.

Классическое троеборье - основная и самая популярная дисциплина. Пауэрлифтеры, которые успешно выступят на чемпионате Московской области, попадут в состав сборной региона. Лучшие из них примут участие в первенстве России.

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Спортсмены Мытищи
08 июля 2024, 16:01
Шаховскую начальную школу капитально отремонтируют к августу
Минстрой МО
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Здание Шаховской начальной школы капитально отремонтируют к 20 августа. Рабочие уже утеплили фасад и приступили к укладке плитки.

Как рассказали в региональном Минстрое, двухэтажное здание построили в 1962 году. В ближайшее время там начнут монтировать металлокассеты.

«На площадке задействовано 60 рабочих и четыре единицы техники. Подрядчик утеплил фасад, смонтировал вертикальные профили под металлокассеты. Начинается их монтаж. В здании ведется укладка плитки, монтаж инженерных сетей. Строители завершили работы по кровле», - уточнили в ведомстве.

Капитальный ремонт проводят по президентской программе «Модернизация системы общего образования».

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Школы Строительство
08 июля 2024, 15:56
Качество электроснабжения повысили на улице Центролит в Кашире
Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» повысили надежность электроснабжения трех многоквартирных домов в Кашире. В этих зданиях на улице Центролит живут около тысячи человек.

Энергетики заменили оборудование в ТП-2, смонтировали новое распределительное устройство взамен того, что отработало более 10 лет. Качество подачи электроэнергии улучшилось для всех запитанных от подстанции потребителей.

В 2024 году в Кашире планируется построить две подстанции и отремонтировать оборудование двух электроустановок.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа», - отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

В прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом - в 33. Акцент делается на тех муниципалитетах, где поступило больше всего жалоб от жителей. Работы контролирует Министерство энергетики и правительство Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Кашира
08 июля 2024, 15:47
Трудовые коллективы Мытищ приняли участие в спартакиаде пляжных видов спорта
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Спартакиада трудовых коллективов городского округа Мытищи прошла на стадионе пляжных видов спорта в центральном парке. В турнире приняли участие восемь команд.

Завершилась 16-я спартакиада по пляжным видам спорта. В полуфинал вышли команды «Мытищинская Теплосеть», приборостроительного и машиностроительного заводов и сборная московской пивоваренной компании.

Итоговой стала игра по пляжному футболу. Победила команда приборостроительного завода. На втором месте - машиностроительный завод, пивоваренная компания на третьем, а на четвертом - мытищинские теплосети.

В общем зачете победила команда теплосетей. Спартакиада трудовых коллективов в Мытищах завершена.

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Мытищи Футбол Заводы
08 июля 2024, 15:45
Всероссийские соревнования по спортивному туризму прошли в Воскресенске
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В городском округе Воскресенск завершились всероссийские соревнования по спортивному туризму 20-го Кубка памяти Виталия Кондратьева. Главный приз этого года достался спортсменам из Белгородской области, которые отметили слаженную работу и командный дух.

На втором месте в общекомандном зачете оказалась команда из республики Марий Эл, а бронзу завоевали спортсмены из Санкт-Петербурга. Кубок является переходящим, и каждый год победители привозят его с собой для следующих соревнований.

Напомним, что с 2005 года «Кубок Кондратьева» стал уникальной площадкой для нововведений в спортивном туризме. На этих соревнованиях впервые на всероссийском уровне были представлены пешеходные дистанции в формате масс-старта, гандикапа и эстафеты. Городской округ Воскресенск встретил соревнования уже в седьмой раз, подчеркивая свою роль как популярной площадки для спортивного туризма.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Спортсмены Туризм Воскресенск

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