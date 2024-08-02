Более 250 тысяч обращений жителей обработали в МФЦ Химок с начала года
Свыше 250 тысяч обращений обработали специалисты многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Химках с начала года. Среди них 40 тысяч заявок включали просьбу помочь подать или получить документы в электронном виде.
Самыми частыми запросами оказались государственный учет недвижимости, регистрация граждан по месту жительства и регистрация заявителей в Единой системе идентификации и аутентификации. Таких заявлений подсчитали свыше 30 тысяч.
«МФЦ - это возможность получить все самые необходимые услуги в одном месте. Такие офисы позволяют существенно сэкономить время», - прокомментировал депутат Совета депутатов городского округа Химки Владимир Суслов.
Отметим, что в округе действуют 58 офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: в Новых Химках, Сходне, Левобережном и деревне Брехово.
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