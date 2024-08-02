02 августа 2024, 22:38

Более 250 тысяч обращений жителей обработали в МФЦ Химок с начала года

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Свыше 250 тысяч обращений обработали специалисты многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Химках с начала года. Среди них 40 тысяч заявок включали просьбу помочь подать или получить документы в электронном виде.

Самыми частыми запросами оказались государственный учет недвижимости, регистрация граждан по месту жительства и регистрация заявителей в Единой системе идентификации и аутентификации. Таких заявлений подсчитали свыше 30 тысяч.

«МФЦ - это возможность получить все самые необходимые услуги в одном месте. Такие офисы позволяют существенно сэкономить время», - прокомментировал депутат Совета депутатов городского округа Химки Владимир Суслов.

Отметим, что в округе действуют 58 офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг: в Новых Химках, Сходне, Левобережном и деревне Брехово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развитие ИИ позволит следить за порядком и безопасностью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки МФЦ
02 августа 2024, 23:04
Алексея Нагорного назначили председателем ТИК в Лобне
Мособлизбирком
Читайте нас в: Google Новости
Алексея Нагорного назначили на должность председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Лобни. Мособлизбирком поделился информацией о его биографии и назначении.

Алексей Нагорный родился в Екатеринбурге. В годы учебы он был свидетелем становления команды КВН «Уральские пельмени», общаясь с ее участниками и получая знания. Этот период научил его подходить к жизни с легкостью и воспринимать трудности с улыбкой.

Нагорный активно занимается самообразованием. Он получил дипломы инженера, экономиста и управленца. В избирательной системе он трудится почти 18 лет. Свой путь начал в Волоколамском городском округе. Он инициировал создание муниципальной избирательной комиссии в Сычево и оказывал помощь в организации муниципальных выборов.

Алексей рассказал, что его первое голосование состоялось в армии. Впоследствии он пришел в избирательную систему и увидел разнообразие кандидатов, что, по его мнению, очень вдохновляет.

«А еще для меня выборы - это праздник, который я несу людям. И когда спустя время жители зовут обратно, понимаешь, что делал все правильно, и люди ценят мою работу», - поделился Алексей.

Также Алексей Нагорный гордится тем, что родился в семье долгожителей - его маме уже 96 лет. В свободное время он предпочитает проводить время с внуками или на рыбалке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Выборы
02 августа 2024, 22:39
Ремонт в санатории при НИКИ детства завершили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Капитальный ремонт в санаторном отделении научно-исследовательского клинического института детства в Химках подошел к концу. Учреждение вернулось в работу в штатном режиме.

Специалисты обновили фасад и кровлю, заменили сети внутренних коммуникаций и установили в кабинетах современное оборудование. Теперь санаторий может принять до 90 пациентов. Гостям учреждения стали доступны новые процедуры и локации.

«В медучреждении есть физиолечение, где проводится магнитотерапия, электролечение и КУФо. Также имеется ванна сухого флоатирования, водолечение, комната психологической разгрузки и музыкальный зал» - поделилась заведующая санаторным отделением НИКИ детства Ирина Вишнякова.

Санаторий принимает детей с любыми бронхо-легочными патологиями в возрасте от трех до 14 лет. Его также посещают жители других регионов.

Напомним, что попасть в санаторий можно, получив соответствующее направление от педиатра. Лечебно-оздоровительный процесс длится 14 дней.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Медицина Ремонтные работы
02 августа 2024, 22:13
Детский праздник провели в микрорайоне Венюково в Чехове
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В сквере микрорайона Венюково городского округа Чехов состоялся яркий праздник для детей под названием «Пусть лето звонкое смеется». Организаторами мероприятия выступили сотрудники Дворца культуры «Энергия».

Юные жители Чехова встретились с любимыми героями Петрушкой и Аленкой. Вместе с ними они отправились в увлекательное путешествие и поучаствовали в веселых играх.

Дети с удовольствием разгадывали головоломки и ребусы, участвовали в эстафетах и художественных конкурсах. Особым успехом пользовался конкурс рисунка, где ребята изображали самого Петрушку.

Насыщенная развлекательная программа «Пусть лето звонкое смеется» подарила юным жителям Чехова массу ярких впечатлений и незабываемые эмоции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети Чехов
02 августа 2024, 22:10
Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Одно из самых ожидаемых мероприятий в Подмосковье «Сырный фестиваль» стартовало 2 августа. Гости и жители региона могут насладиться фермерскими продуктами, привезенными с разных уголков России. Подробностями поделился первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко в интервью Ксении Жеребцовой на 360.ru.

Фестиваль проводится при поддержке губернатор Подмосковья Андрея Воробьева. За время его существования он приобрел федеральное и даже международное значение. Его посещают гости из стран ближнего зарубежья и фермы из более чем 50 регионов России.

«У нас порядка 50 регионов участвует и около 200 фермеров принимают участие. Около 96-97 - это представители Подмосковья, а все остальные - из других регионов нашей страны. То есть мероприятие это уже - федерального масштаба», - рассказал заместитель министра.

Алексей Шимко отметил, что фермеры, принявшие участие в фестивале, получили возможность обменять опытом с коллегами из других регионов, а жители и гости Подмосковья смогут попробовать натуральную продукцию.

«Отдельный шатер - различные направления производств, связанных с тканями до высокохудожественный произведений, таких как шкатулки», - отметил Шимко.

Он подчеркнул, что посетить «Сырный фестиваль» будет интересно и семьям с детьми. Для самых маленьких гостей подготовлены самые разные активности, рассказывающие о промыслах Подмосковья. При этом для взрослых предусмотрены винные дегустации и другие мероприятия.

Кроме того, в рамках фестиваля можно продегустировать самую разную продукцию, начиная от мясных деликатесов и заканчивая овощами, выращенными фермерами без добавления канцерогенов.

При этом добраться до места проведения мероприятия можно от станции «Истра», откуда ходят шатлы. С более подробной информацией о маршрутах можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Фестивали Продукты Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры

Новости по теме