Более 250 тысяч человек приняли участие в масленичных гуляниях в парках Подмосковья

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, гостей ждали увлекательные мастер-классы по выпеканию блинов, театрализованные представления, маскарад и главное действо праздника - сожжение чучела зимы.

Также все желающие смогли попробовать продукцию подмосковных фермеров и купить памятные сувениры от мастеров декоративно-прикладного искусства на ярмарках, которые работали во всех парках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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